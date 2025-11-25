Из-за этого активно ходят разговоры о возможном увольнении наставника киевлян Александра Шовковского. О возможности такого развития событий высказался известный журналист Владимир Зверов, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПРОФУТБОЛ Digital.

Читайте также Легионер сборной Украины двумя ассистами помог своей команде вырвать бешеную победу

Что известно о возможном увольнении Шовковского?

Комментатор заявил, что вопрос об отставке тренера "бело-синих" не ставит разве что ленивый. Он считает, что сейчас кресло под Шовковским шатается, однако пока специалист будет оставаться на своем посту.

Давайте подумаем, планирует ли Игорь Суркис его снимать. Если да, то на кого менять? Осталось несколько туров в чемпионате Украины и Лиге конференций. Поражение от Колоса было в день рождения президента Динамо. Я сомневаюсь, что в этот день президент мог принимать такие кардинальные решения. Но то, что сейчас кредит доверия к тренерскому штабу меньше – это очевидно для всех,

– заявил Звёров.

Журналист вспомнил предыдущие моменты со сменами тренеров Динамо. В частности, когда Алексей Михайличенко занял четвертое место, а сезон-2019/2020 был проигран Шахтеру задолго до зимней паузы. Тогда киевляне выиграли Кубок Украины, но это не спасло наставника и в конце кампании его сняли. Еще раньше невыход в Лигу чемпионов стоил места Александру Хацкевичу.

"Это те ключевые моменты последних лет, когда тренеры, которые много отдали клубу как игроки, теряли свои должности. Если Шовковского и могут уволить, то кто за ним? Были слухи, что одним из кандидатов является старший тренер U-19 Игорь Костюк. Говорили о Юрии Вернидубе. Пока что это все лишь разговоры. Решение относительно будущего Шовковского еще не принято", – подытожил Владимир.

К слову. Динамо до начала ноября имело клубную рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Украины. Она составляла 42 матча, однако после этого киевляне трижды подряд уступили, что уже является антирекордом.

Отметим, что накануне Мирон Маркевич рассказал, как динамовцам спасти провальный сезон после серии поражений. Он считает, что "бело-синие" еще могут исправить ситуацию.

Что известно о выступлениях Динамо в сезоне-2025/2026?