Кроме того, у "бело-синих" есть возможность выиграть Кубок Украины. Бывший тренер Днепра, Металлиста и Карпат Мирон Маркевич в комментарии 24 канала высказался о ситуации, которая сложилась в киевском клубе.
Что сказал Маркевич о Динамо?
Маркевич рассказал, на какой турнир стоит делать ставку киевскому клубу для того, чтобы спасти сезон.
Можно побиться и в чемпионате, но Кубок однозначно в приоритете. Динамо во всех трех соревнованиях нужно реабилитироваться. Однако увидим, удастся ли это киевлянам, или нет,
– сказал Маркевич.
Сейчас киевский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице УПЛ. От первого места, которое занимает Шахтер, "бело-синих" отделяет десять очков, а разница с третьей позицией лишь четыре пункта.
По мнению специалиста, Динамо еще может побороться за чемпионство, или хотя бы за место в первой тройке элитного дивизиона страны.
"Конечно, что могут, я уже раньше говорил, что все команды равны. Кто больше хочет, тот и будет выигрывать – все очень просто. Я не думаю, что Динамо слабее ЛНЗ, или другую команду. Нужно выходить на поле и отбрасывать все, что происходит внутри команды, все обиды и играть в футбол", – высказался экс-тренер.
Маркевич также считает, что в проблемах киевского клуба не виноваты тренеры команды.
"Динамо – это визитная карточка Украины, поэтому надо оправдывать надежды болельщиков, ведь нельзя так безвольно проигрывать. Я не уверен, что виноваты тренера, ведь в том году их носили на руках, а теперь они плохие" – резюмировал Маркевич.
Уволят ли Шовковского из Динамо?
Недавно появилась информация, что Динамо хочет вернуть Сергея Реброва на должность главного тренера. Однако, вероятно, наставник сборной Украины откажется от предложения бывшей команды.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что Игорь Суркис принял решение относительно Александра Шовковского. Президент Динамо не планирует увольнять главного тренера.
Также легенда клуба Олег Саленко оценил перспективы киевлян в текущем сезоне УПЛ. Он заявил, что ситуация в команде ужасная и ее нужно срочно исправлять.