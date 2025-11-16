Соперником "сине-желтых" будет Исландия. Своими ожиданиями от этого противостояния поделился Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Читайте также Переплюнул Кварцяного: известный комментатор выложил взрывное видео перед матчем Украина – Исландия

Что сказал Маркевич о матче Украина – Исландия?

Бывший главный тренер сборной Украины считает, что наша национальная команда должна сыграть в проактивный футбол и постоянно давить на соперников. Он заявил, что в этом компоненте был бы очень полезен Георгий Судаков, который пропустит игру из-за травмы.

"Не знаю, на кого сделает ставку Ребров, но нам нужно будет прессинговать от первой и до последней минуты, а у Ярмолюка может не хватить сил... Нам надо не давать исландцам дышать. Это мог бы сделать Судаков, но он точно не поможет, потому что травмировался. Это – существенная потеря для Украины, нечего и говорить", – сказал Маркевич.

Несмотря на эту потерю, опытный тренер верит в положительный результат. Он считает, что команда Сергея Реброва справится со своей задачей и завоюет сверхважную победу.

Мы должны победить. Неважно – 1:0 или 3:1. Мой прогноз, я так чувствую, Украина завоюет три очка,

– заявил Мирон Богданович.

Справка. Это будет седьмое очное противостояние между командами. Украина имеет преимущество – три победы при двух ничьих и одном поражении. Общий баланс голов 10:8.

Напомним, что накануне прогноз на матч Украина – Исландия дал Сергей Ковалев. Он надеется на положительный результат и "уверен, что на бумаге мы сильнее оппонента".

Что известно о матче Украина – Исландия?