Поединок Украина – Исландия состоится на стадионе "Легия" в польском городе Варшава. Начало встречи – в 19:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

Что известно вокруг матча Украина – Исландия?

Украина и Исландия борются за вторую позицию в квартете D, которую перед матчем занимают "викинги" из-за лучшей статистики забитых и пропущенных голов. У обеих национальных команд по 7 набранных баллов.

Предыдущая игра между этими сборными закончилась победой "сине-желтых" со счетом 3:5. Интересно, что перед этой игрой главный тренер Исландии Арнар Гуннлаугссон сделал дерзкое заявление относительно забитых голов Украины в первом поединке Наставник заявил, что пропущенные от "сине-желтых" мячи в их предыдущем противостоянии случаются раз в 1000 лет.

К сожалению, 16 ноября Сергей Ребров не сможет рассчитывать на полузащитника лиссабонской Бенфики Георгия Судакова, который уже вернулся в Португалию. Причина – травма. Об этом сообщали в УАФ.

Где смотреть матч?

Посмотреть матч Украина – Исландия можно на медиасервисе MEGOGO на OTT-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Кроме этого, поединок можно посмотреть бесплатно на телеканале 2MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях.

Комментаторами игры станут Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко.

Предшествовать ключевому поединку будет студия, которая начнется в 17:30 (по Киеву), во главе с ведущим Виталием Кравченко. Приглашенными экспертами будут бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Посмотреть встречу на платформе MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день матча.

