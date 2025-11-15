Наставник исландской сборной отметил важность завтрашнего матча в Варшаве. Арнар Гуннлаугссон надеется, что команды подарят болельщикам драматическую встречу с борьбой до финального свистка, передает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Что сказал Гуннлаугссон перед матчем Украина – Исландия?

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер Исландии вспомнил предыдущую встречу против Украины. Гуннлаугссон довольно дерзко и некрасиво отреагировал на пять забитых голов команды Сергея Реброва.

Относительно первого матча с украинцами. Да, мы пропустили пять голов, но могу сказать, что это был один из лучших матчей сборной Исландии. Если проанализировать пропущенные мячи, то такие голы случаются очень редко: невероятно выполненный штрафной, удары из сложных позиций - это моменты, которые реализуют раз в 1000 лет,

– заявил коуч "викингов".

Наставник исландской сборной отметил положительный прогресс его команды с каждым международным окном. Гуннлаугссон добавил, что футбольных фанов ждет очень серьезный и качественный поединок от обеих команд, которые покажут максимум.

Что известно вокруг игры Украина – Исландия?

Украине нужна только победа над Исландией, чтобы гарантировать себе второе место в квартете D. Команда Сергея Реброва набрала в пяти турах 7 баллов.

Столько же очков у "викингов", но им для того, чтобы занять вторую позицию в группе, достаточно сыграть вничью с Украиной.

К сожалению, из-за травмы участие в ближайшем матче "сине-желтых" не возьмет полузащитник Бенфики Георгий Судаков.

Поединок Украина – Исландия начнется 16 ноября в 19:00 (по Киеву).

Бывший защитник донецкого Шахтера Александр Кучер сделал свой прогноз на поединок Украина – Исландия. Экс-футболист в комментарии NV заметил, что результат матча будет зависеть от игры лидеров "сине-желтых".

"Конечно, победа Украины. Где-то 3:1. Я так считаю. Надеюсь на это", – сказал Кучер.