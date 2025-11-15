Во время общения с прессой Сергей Ребров рассказал, как должна играть его команда в завтрашнем поединке. По словам коуча, если даже его подопечные забьют в исландские ворота, то не должны отходить на свою часть поля, передает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Стоит узнать Украина – Исландия: во сколько начнется решающий матч отбора на ЧМ-2026

Что сказал Ребров перед матчем Украина – Исландия?

Главный тренер сборной Украины отметил, что во втором поединке против "викингов" на первый план выйдет характер.

Игроки, которые выйдут завтра на поле, должны быть бойцами, потому что мы действительно боремся за всю Украину. Завтра, я уверен, будет большая поддержка, будет много украинцев, поляков, которые нас поддерживают. Трудно сейчас вам рассказывать все аспекты нашей игры, но я считаю, что завтра все мы должны показать характер,

– подчеркнул Ребров.

Сергей Станиславович рассказал, что его команда должна сохранить то, что было в первой игре в Исландии – быстрые атаки, которые были в первом тайме, когда забивали голы, подбора, которые были во втором тайме. Также наставник "сине-желтых" отметил, что в последнем туре отбора на Мундиаль его подопечные должны прибавить в агрессивности.

Также тренер украинской сборной отреагировал на травму Георгия Судакова, из-за которой он не сможет помочь команде 16 ноября. Ребров рассказал, что полузащитник получил повреждение еще в расположении Бенфики.

"Нет, я не знал, я даже не знал на разминке, когда он был, что у него есть повреждения. Но после 1-го тайма он сказал, что когда он разминался, он чувствовал, и, к сожалению, он не сможет помочь. Утром мы сделали обследование – оказалась действительно очень серьезная травма", – сказал украинский специалист.

Отметим, что сам Георгий уже прокомментировал свою травму в своем телеграм-канале.

"Пропущу матч против Исландии – травма поставила паузу... Неприятно, но это часть пути. Работаю над тем, чтобы вернуться еще сильнее. Болею за ребят и верю в нашу победу", – написал Судаков.

В какой ситуации Украина в группе D?