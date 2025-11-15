Результат поединка в Варшаве станет определяющим в борьбе за второе место в группе D. Победитель битвы Украина – Исландия получит право выйти в плей-офф квалификации ЧМ-2026, сообщает 24 Канал.
Когда начнется матч Украина – Исландия?
Поединок 6-го тура отбора на чемпионат мира-2026 состоится в воскресенье, 16 ноября. Сборные Украины и Исландии выйдут на поле варшавского стадиона "Легия" в 19:00 по киевскому времени.
По данным УЕФА, матч в Варшаве будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. До этого он трижды работал на поединках с участием "сине-желтых": против Чехии (2:1) в Лиге наций в 2018 году, с Португалией (2:1) в квалификации на Евро-2020 и матч в финальной части ЧЕ-2024 против Бельгии (0:0).
47-летнему англичанину будут помогать ассистенты Гарри Бесвик и Адам Нанн. Четвертым арбитром назначен Сэм Баррота, а судьями ВАР будут Стюарт Атуэлл и Даррен Ингленд.
К слову. В рамках отбора на ЧМ-2026 сборные Украины и Исландии уже встречались. В Рейкьявике подопечные Сергея Реброва победили "викингов" со счетом 5:3.
Какая кадровая ситуация в сборной Украины накануне матча с Исландией?
- Напомним, что на предпоследний матч против Франции главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выставил полурезервный состав. К сожалению, "сине-желтые" без шансов уступили фаворитам со счетом 0:4.
- Перед решающим матчем лагерь сборной покинул Георгий Судаков. Еще перед ноябрьскими поединками получили повреждения Александр Зинченко, Арсений Батагов и Артем Довбик.
- Все остальные игроки готовятся к встрече. В заявке сборной Украины остается 24 игрока.