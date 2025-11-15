Результат поєдинку у Варшаві стане визначальним у боротьбі за другу сходинку в групі D. Переможець битви Україна – Ісландія здобуде право вийти у плей-оф кваліфікації ЧС-2026, повідомляє 24 Канал.

Коли розпочнеться матч Україна – Ісландія?

Поєдинок 6-го туру відбору на чемпіонат світу-2026 відбудеться у неділю, 16 листопада. Збірні України та Ісландії вийдуть на поле варшавського стадіону "Легія" о 19:00 за київським часом.

За даними УЄФА, матч у Варшаві обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором. До цього він тричі працював на поєдинках за участю "синьо-жовтих": проти Чехії (2:1) у Лізі націй у 2018 році, з Португалією (2:1) у кваліфікації на Євро-2020 і матч у фінальній частині ЧЄ-2024 проти Бельгії (0:0).

47-річному англійцю допомагатимуть асистенти Гаррі Бесвік та Адам Нанн. Четвертим арбітром призначено Сема Баррота, а суддями ВАР будуть Стюарт Атуелл і Даррен Інгленд.

До слова. В рамках відбору на ЧС-2026 збірні України та Ісландії вже зустрічалися. У Рейк'явіку підопічні Сергія Реброва перемогли "вікінгів" з рахунком 5:3.

Яка кадрова ситуація у збірній України напередодні матчі з Ісландією?