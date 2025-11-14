14 листопада стало відомо, що Георгій Судаков отримав травму та не зіграє проти Ісландії. Футболіст лісабонської Бенфіки вже покинув розташування збірної України, пише 24 Канал із посиланням на УАФ.

Хто не зіграє проти Ісландії?

Вже у португальському клубі півзахисник буде лікуватись та відновлюватись від ушкодження.

У своєму телеграм-каналі Судаков відреагував на свій пропуск матчу відбору на Мундіаль.

Пропущу матч проти Ісландії – травма поставила паузу… Неприємно, але це частина шляху. Працюю над тим, щоб повернутися ще сильнішим. Вболіваю за хлопців і вірю в нашу перемогу,

– написав Георгій.

Відзначимо, що Судаков не брав участі у матчі проти Франції 13 листопада. Георгій потрапив у заявку на поєдинок, але на футбольному полі так і не з'явився.

До слова. Судаков має за своєю спиною 32 поєдинки, у яких відзначився 4 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, що захисник Арсеній Батагов та нападник Артем Довбик ще перед грою із французами вибули із заявки збірної України на останні матчі відбору. Причина – травми.

