Останню зустріч на груповій стадії Україна проведе 16 листопада. Суперником стане національна збірна Ісландії, повідомляє 24 Канал з посланням на сайт УЄФА.
Скільки коштують збірні України та Ісландії?
Нашу команду влаштовує лише перемога. І недивно, що Україна є фаворитом, адже кадровий потенціал нашої команди вищий за суперника. Принаймні, так вважає сайт Transfermarkt.
Відомий портал оцінює склад "синьо-жовтих" у 274 мільйони євро. За цим показником збірна України посідає 22 місце серед усіх національних команд світу.
Вартість нашої команди аж втричі більша за склад Ісландії. Скандинавські гравці оцінені у 81 мільйон євро, завдяки чому посідають лише 56-те місце у рейтингу.
Найдорожчі футболісти команд
Найдорожчими гравцями Ісландії є Гаральдссон (Лілль) та Гудмундссон (Фіорентина), які оцінені по 18 мільйонів. Для порівняння, в збірній України аж п'ятеро гравців коштують дорожче.
При цьому двоє дорогих українців Олександр Зінченко та Артем Довбик не гратимуть у звітному матчі. Топ-10 найдорожчих гравців збірних України та Ісландії виглядає так:
- Ілля Забарний (Україна) – 55 мільйонів євро
- Георгій Судаков (Україна) – 32 мільйони євро
- Анатолій Трубін (Україна) – 28 мільйонів євро
- Віталій Миколенко (Україна) – 25 мільйони євро
- Єгор Ярмолюк (Україна) – 20 мільйонів євро
- Альберт Гудмундссон (Ісландія) – 18 мільйонів євро
- Арнор Гаральдссон (Ісландія) – 18 мільйонів євро
- Микола Матвієнко (Україна) – 16 мільйонів євро
- Віктор Циганков (Україна) – 15 мільйонів євро
- Владислав Ванат (Україна) – 15 мільйонів євро
Матч Україна – Ісландія відбудеться у неділю, 16 листопада. Гра пройде у Варшаві на стадіоні Войска Польського. Початок – о 19:00 за київським часом.
Які шанси у збірної України вийти на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва після поразки від Франції опустилась на третю сходинку у відбірковій групі до чемпіонату світу. Україна має порівну очок із Ісландією, але поступається скандинавам за різницею м'ячів.
- Лише перемога у Варшаві подарує нашій команді путівку у плей-оф. Нічия або поразка закриють двері на Мундіаль перед командою Реброва.
- Зустріч розпочнеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.