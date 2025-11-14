Последнюю встречу на групповой стадии Украина проведет 16 ноября. Соперником станет национальная сборная Исландии, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.

По теме Слышал весь Париж: фанаты сборной Украины громко спели хит "Путин – х*йло" на матче с Францией

Сколько стоят сборные Украины и Исландии?

Нашу команду устраивает только победа. И неудивительно, что Украина является фаворитом, ведь кадровый потенциал нашей команды выше соперника. По крайней мере, так считает сайт Transfermarkt.

Известный портал оценивает состав "сине-желтых" в 274 миллиона евро. По этому показателю сборная Украины занимает 22 место среди всех национальных команд мира.

Стоимость нашей команды аж втрое больше состава Исландии. Скандинавские игроки оценены в 81 миллион евро, благодаря чему занимают лишь 56-е место в рейтинге.

Самые дорогие футболисты команд

Самыми дорогими игроками Исландии является Харальдссон (Лилль) и Гудмундссон (Фиорентина), которые оценены по 18 миллионов. Для сравнения, в сборной Украины аж пятеро игроков стоят дороже.

При этом двое дорогих украинцев Александр Зинченко и Артем Довбик не будут играть в отчетном матче. Топ-10 самых дорогих игроков сборных Украины и Исландии выглядит так:

Илья Забарный (Украина) – 55 миллионов евро Георгий Судаков (Украина) – 32 миллиона евро Анатолий Трубин (Украина) – 28 миллионов евро Виталий Миколенко (Украина) – 25 миллионов евро Егор Ярмолюк (Украина) – 20 миллионов евро Альберт Гудмундссон (Исландия) – 18 миллионов евро Арнор Харальдссон (Исландия) – 18 миллионов евро Николай Матвиенко (Украина) – 16 миллионов евро Виктор Цыганков (Украина) – 15 миллионов евро Владислав Ванат (Украина) – 15 миллионов евро

Матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября. Игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

