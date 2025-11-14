Последнюю встречу на групповой стадии Украина проведет 16 ноября. Соперником станет национальная сборная Исландии, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УЕФА.
Сколько стоят сборные Украины и Исландии?
Нашу команду устраивает только победа. И неудивительно, что Украина является фаворитом, ведь кадровый потенциал нашей команды выше соперника. По крайней мере, так считает сайт Transfermarkt.
Известный портал оценивает состав "сине-желтых" в 274 миллиона евро. По этому показателю сборная Украины занимает 22 место среди всех национальных команд мира.
Стоимость нашей команды аж втрое больше состава Исландии. Скандинавские игроки оценены в 81 миллион евро, благодаря чему занимают лишь 56-е место в рейтинге.
Самые дорогие футболисты команд
Самыми дорогими игроками Исландии является Харальдссон (Лилль) и Гудмундссон (Фиорентина), которые оценены по 18 миллионов. Для сравнения, в сборной Украины аж пятеро игроков стоят дороже.
При этом двое дорогих украинцев Александр Зинченко и Артем Довбик не будут играть в отчетном матче. Топ-10 самых дорогих игроков сборных Украины и Исландии выглядит так:
- Илья Забарный (Украина) – 55 миллионов евро
- Георгий Судаков (Украина) – 32 миллиона евро
- Анатолий Трубин (Украина) – 28 миллионов евро
- Виталий Миколенко (Украина) – 25 миллионов евро
- Егор Ярмолюк (Украина) – 20 миллионов евро
- Альберт Гудмундссон (Исландия) – 18 миллионов евро
- Арнор Харальдссон (Исландия) – 18 миллионов евро
- Николай Матвиенко (Украина) – 16 миллионов евро
- Виктор Цыганков (Украина) – 15 миллионов евро
- Владислав Ванат (Украина) – 15 миллионов евро
Матч Украина – Исландия состоится в воскресенье, 16 ноября. Игра пройдет в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Какие шансы у сборной Украины выйти на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва после поражения от Франции опустилась на третью строчку в отборочной группе к чемпионату мира. Украина имеет поровну очков с Исландией, но уступает скандинавам по разнице мячей.
- Только победа в Варшаве подарит нашей команде путевку в плей-офф. Ничья или поражение закроют двери на Мундиаль перед командой Реброва.
- Встреча начнется 16 ноября в 19:00 по киевскому времени. Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.