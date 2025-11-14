"Сине-желтые" пропустили аж четыре сухих гола на "Парк-де-Пренс". Несмотря на заполненные трибуны французскими фанатами, наша команда также не осталась без поддержки, сообщает 24 Канал.
По теме Осудили Украину: известный судья высказался о неназначенном пенальти в ворота Франции
Как фанаты спели о Путине?
Украинские фанаты заполнили гостевой сектор арены и активно поддерживали нашу команду. Особенно запомнился момент в первом тайме, когда болельщики напомнили всем о главном террористе мира.
На 37-й минуте игры наши фаны громко затянули известный хит "Путин х*йло". Песня получилась настолько громкой, что перебила звук от французских болельщиков и попала в трансляцию матча.
Фанаты передали "поздравление" Путину: смотреть видео
Реакция наших комментаторов была крутой! Также наши фанаты громко скандировали "ЗСУ" в поддержку воинов украинской армии. К сожалению, получить положительный результат наши игроки так и не смогли.
Справка. Песня "Путин – х*йло" стала известной в марте 2014 года. Ее придумали болельщики футбольного клуба Металлист и впервые исполнили в Харькове на совместном марше с фанами Шахтера. Хит является отсылкой к президенту России Владимиру Путину, который является главным виновником войны в Украине.
Выйдет ли сборная Украины на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва опустилась на третье место в отборочной группе к чемпионату мира. Украина имеет поровну очков с Исландией, но уступает скандинавам по разнице мячей.
- Именно против скандинавов и сыграет наша сборная в последнем туре квалификации на ЧМ-2026. Решающий матч состоится 16 ноября в Варшаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
- Победа подарит нашей команде путевку в плей-офф, тогда как ничья или поражение закроют двери на Мундиаль перед командой Реброва.
- Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.