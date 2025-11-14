"Синьо-жовті" пропустили аж чотири сухих голи на "Парк-де-Пренс". Попри заповнені трибуни французькими фанатами, наша команда також не залишилась без підтримки, повідомляє 24 Канал.
До теми Чи засудили Україну: відомий суддя висловився про непризначений пенальті у ворота Франції
Як фанати заспівали про Путіна?
Українські фанати заповнили гостьовий сектор арени та активно підтримували нашу команду. Особливо запам'ятався момент у першому таймі, коли вболівальники нагадали всім про головного терориста світу.
На 37-й хвилині гри наші фани гучно затягнули відомий хіт "Путін х*йло". Пісня вийшла настільки гучною, що перебила звук від французьких вболівальників та потрапила у трансляцію матчу.
Фанати передали "привітання" Путіну: дивитися відео
Реакція наших коментаторів була крутою! Також наші фанати гучно скандували "ЗСУ" на підтримку воїнів української армії. На жаль, здобути позитивний результат наші гравці так і не змогли.
Довідка. Пісня "Путін – х*йло" стала відомою у березні 2014 року. Її вигадали вболівальники футбольного клубу Металіст та вперше виконали у Харкові на спільному марші з фанами Шахтаря. Хіт є відсилкою до президента Росії Володимира Путіна, який є головним винуватцем війни в Україні.
Чи вийде збірна України на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва опустилась на третю сходинку у відбірковій групі до чемпіонату світу. Україна має порівну очок із Ісландією, але поступається скандинавам за різницею м'ячів.
- Саме проти скандинавів і зіграє наша збірна в останньому турі кваліфікації на ЧС-2026. Вирішальний матч відбудеться 16 листопада у Варшаві. Початок – о 19:00 за київським часом.
- Перемога подарує нашій команді путівку у плей-оф, тоді як нічия або поразка закриють двері на Мундіаль перед командою Реброва.
- Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.