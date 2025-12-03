Своїх суперників дізнаються 64 національні команди. З них 42 збірні вже кваліфікувалися на турнір, а ще 22 учасники будуть боротися за шість путівок у стадії плей-оф, інформує 24 Канал.

Хто покаже жеребкування ЧС-2026?

Церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Вона буде доступна для глядачів у вільному доступі.

Офіційним транслятором в Україні буде Суспільне Спорт. Також жеребкування фінального турніру ЧС-2026 можна подивитися на медіасервісі MEGOGO та на сайті ФІФА.

Що відомо про процедуру жеребкування?

Всього у світовій першості візьмуть участь 48 збірних. Вони сформують 12 груп по чотири команди.

Перед жеребкуванням команди були розбиті на чотири кошики. До уваги брався рейтинг, а ті збірні, які гратимуть у раунді плей-оф відбору, автоматично потрапили до четвертого.

Кошик 1 : Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.

Кошик 2 : Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.

Кошик 3 : Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР.

Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, шість переможців раунду плей-оф.



Розподіл збірних за кошиками при жеребкуванні на ЧС-2026 / Фото ФІФА

Як Україні потрапити на ЧС-2026?

Своїх потенційних суперників дізнається, зокрема, і збірна України. Вона опинилася поки серед списку 22 команд, які боротимуться за вихід у фінальну частину турніру через раунд плей-оф.

Щоб потрапити на світову першість "синьо-жовтим" потрібно буде здолати двох суперників. У півфіналі опонентом буде Швеція, а потенційному фіналі – переможець пари Польща – Албанія.



Суперники України у плей-оф відбору на ЧС-2026 / Фото УАФ

Що відомо про відбір України на ЧС-2026?