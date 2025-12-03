Своих соперников узнают 64 национальные команды. Из них 42 сборные уже квалифицировались на турнир, а еще 22 участника будут бороться за шесть путевок в стадии плей-офф, информирует 24 Канал.
Кто покажет жеребьевку ЧМ-2026?
Церемония начнется в 19:00 по киевскому времени. Она будет доступна для зрителей в свободном доступе.
Официальным транслятором в Украине будет Суспільне Спорт. Также жеребьевку финального турнира ЧМ-2026 можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO и на сайте ФИФА.
Что известно о процедуре жеребьевки?
Всего в мировом первенстве примут участие 48 сборных. Они сформируют 12 групп по четыре команды.
Перед жеребьевкой команды были разбиты на четыре корзины. Во внимание брался рейтинг, а те сборные, которые будут играть в раунде плей-офф отбора, автоматически попали в четвертую.
- Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.
- Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.
- Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.
- Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, шесть победителей раунда плей-офф.
Распределение сборных по корзинам при жеребьевке на ЧМ-2026 / Фото ФИФА
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
Своих потенциальных соперников узнает, в частности, и сборная Украины. Она оказалась пока среди списка 22 команд, которые будут бороться за выход в финальную часть турнира через раунд плей-офф.
Чтобы попасть на мировое первенство "сине-желтым" нужно будет одолеть двух соперников. В полуфинале оппонентом будет Швеция, а потенциальном финале – победитель пары Польша – Албания.
Соперники Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026 / Фото УАФ
Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?
"Сине-желтые" боролись за выход на ЧМ в отборочной группе D, где их соперниками были Франция, Исландия и Азербайджан.
Команда Реброва набрала десять очков и заняла второе место в квартете, благодаря победе над исландцами в последнем туре.
После жеребьевки раунда плей-офф аналитики статистического портала Football Meets Data оценили шансы всех сборных попасть на ЧМ-2026. Они именно Украину считают главным фаворитом своей четверки – 42%.
В целом наша сборная только однажды играла на мировом первенстве. В 2006 году "сине-желтые" дошли до полуфинала, где уступили Италии, которая триумфовала на том турнире.