Команду Сергея Реброва в матче против Исландии устраивала только победа. Поэтому поединок в Варшаве стал моментом истины для сборной Украины в отборе на ЧМ-2026, пишет 24 Канал.
Как завершился матч Украина – Исландия?
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров по сравнению с предыдущим матчем против Франции провел большую ротацию состава. С первых минут начали игру Ванат, Цыганков и Зубков.
Однако ставка на быстрый гол не сработала. Игроки атаки "сине-желтых" ошибались на завершающей стадии. Лучший шанс открыть счет в матче упустил на 24-й минуте Виктор Цыганков. Вингер Жироны пробил с линии штрафной, но мяч попал в перекладину.
Исландцы тоже не отсиживались в обороне. Особенно опасными были стандарты в исполнении "викингов". Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло стадиона в Варшаве.
Во втором тайме рисунок игры не изменился. Исландия не рисковала, сконцентрировавшись на надежной игре в защите. Зато украинцы искали пути к воротам соперника.
На 62-й минуте Зубков проверил реакцию голкипера исландцев, но Олафссон творил чудеса в рамке. Через несколько минут Цыганков хитрым ударом пробил в девятку, однако вратарь сборной Исландии отвел угрозу.
За 9 минут до конца основного времени Роман Яремчук, который вышел на замену во втором тайме, дважды в упор расстреливал ворота Исландии. Однако мяч упорно не шел в ворота.
И все же невероятное давление на ворота Исландии принесло результат. На 83-й минуте после розыгрыша углового Зубков головой переправил мяч в ворота Исландии.
Все вопросы о победителе в матче поставил Алексей Гуцуляк, который с помощью рикошета поставил точку в матче.
До финального свистка счет не изменился. Украина одержала победу 2:0, которая позволила выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Украина – Исландия 2:0
Гол: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Видеообзор матча Украина – Исландия
Как Украина провела отбор на ЧМ-2026?
- Напомним, что подопечные Сергея Реброва неудачно начали квалификацию на чемпионат мира 2026 года. В двух стартовых матчах против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1) сборная Украины получила лишь одно очко.
- Ситуация изменилась в октябре, когда украинцы набрали максимум баллов в поединках против Исландии (5:3) и Азербайджана. Благодаря двум победам "сине-желтые" поднялись на вторую строчку.
- В ноябре команда Реброва уступила Франции (0:4), сыграв полурезервным составом. Судьба второго места в группе D определилась в последнем матче против Исландии. Благодаря победе украинцы будут играть весной матчи раунда плей-офф.
- Отметим, что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 27-е место, опережая Исландию (74) и Азербайджан (123), но уступая Франции (3).