Команду Сергія Реброва у матчі проти Ісландії влаштовувала лише перемога. Тож поєдинок у Варшаві став моментом істини для збірної України у відборі на ЧС-2026, пише 24 Канал.
Як завершився матч Україна – Ісландія?
Головний тренер збірної України Сергій Ребров у порівнянні з попереднім матчем проти Франції провів велику ротацію складу. З перших хвилин розпочали гру Ванат, Циганков та Зубков.
Проте ставка на швидкий гол не спрацювала. Гравці атаки "синьо-жовтих" хибили на завершальній стадії. Найкращий шанс відкрити рахунок у матчі втратив на 24-й хвилині Віктор Циганков. Вінгер Жирони пробив з лінії штрафного майданчика, але м'яч влучив у поперечину.
Ісландці теж не відсиджувалися в обороні. Особливо небезпечними були стандарти у виконанні "вікінгів. Втім, на перерву команди пішли з нулями на табло стадіону у Варшаві.
У другому таймі малюнок гри не змінився. Ісландія не ризикувала, сконцентрувавшись на надійній грі в захисті. Натомість українці шукали шляхи до воріт суперника.
На 62-й хвилині Зубков перевірив реакцію голкіпера ісландців, але Олафссон творив дива у рамці. Через кілька хвилин Циганков дотепним ударом пробив у дев'ятку, проте воротар збірної Ісландії відвів загрозу.
За 9 хвилин до кінця основного часу Роман Яремчук, який вийшов на заміну в другому таймі, двічі впритул розстрілював ворота Ісландії. Проте м'яч вперто не йшов у ворота.
Та все ж неймовірний тиск на ворота Ісландії приніс результат. На 83-й хвилині після розіграшу кутового Зубков головою переправив м'яч у ворота Ісландії.
Усі питання про переможця в матчі поставив Олексій Гуцуляк, який за допомогою рикошету поставив крапку в матчі.
До фінального свистка рахунок не змінився. Україна здобула перемогу 2:0, яка дозволила вийти у плей-оф відбору на ЧС-2026.
Україна – Ісландія 2:0
Гол: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Відеоогляд матчу Україна – Ісландія
Як Україна провела відбір на ЧС-2026?
- Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва невдало розпочали кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 року. У двох стартових матчах проти Франції (0:2) та Азербайджану (1:1) збірна України здобула лише одне очко.
- Ситуація змінилася у жовтні, коли українці набрали максимум балів у поєдинках проти Ісландії (5:3) та Азербайджану. Завдяки двом перемогам "синьо-жовті" піднялися на другу сходинку.
- У листопаді команда Реброва поступилася Франції (0:4), зігравши напіврезервним складом. Доля другого місця у групі D визначилася в останньому матчі проти Ісландії. Завдяки перемозі українці гратимуть навесні матчі раунду плей-оф.
- Зазначимо, що рейтингу ФІФА збірна України займає 27 місце, випереджаючи Ісландію (74) та Азербайджан (123), але поступаючись Франції (3).