Звітний матч міг як покращити, так і погіршити перспективи України у відборі на чемпіонат світу-2026, повідомляє 24 Канал. Напередодні збірна Ісландії обіграла Азербайджан та обігнала команду Реброва в турнірній таблиці.
Чому Ребров застосував ротацію?
Тому Україні бажано було не програти у Парижі, щоб повернутись на друге місце. Непрограш дозволив би нашій команді задовольнитися нічиєю у фінальному матчі кваліфікації проти Ісландії.
А от в разі програшу підопічним Реброва залишалось би тільки перемагати Ісландію для продовження боротьби. В будь-якому випадку матч проти скандинавів є більш важливим для України, що відобразилось на стартовому складі.
Тренер поберіг всіх гравців основи, які знаходились під загрозою дискваліфікації. Матвієнко та Маліновський взагалі не потрапили у заявку, а Миколенко, Калюжний, Конопля та Шапаренко лишились на заміні.
Завдяки цьому свій дебютний матч за збірну відіграв Тарас Михавко, який був одним з трьох центрбеків разом із Забарним та Сватком. Франція ж вийшла в найсильнішому складі з тих, хто був доступний для Дідьє Дешама.
Франція – Україна 4:0
Голи: Мбаппе, 55 (пен), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88.
По такому розкладу сил було очевидно, що французи володітимуть ініціативою та тиснутимуть на ворота Трубіна. Україна ж у першому таймі суто відбивалась та навіть не завдала жодного удару по воротах Меньяна.
Господарі ж не намагались будь-що швидко вийти вперед, але поступово збільшували тиск на наші ворота. До честі "синьо-жовтих" наші захисники вміло відбивались та самовіддано кидались під м'ячі.
Трубін також не підводив та виконав три сейви після ударів Мбаппе, Олісе та Барколя. Ключові ж моменти відбулись на початку другого тайму.
Як Франція дотисла Україну?
Назарина отримав м'яч від Яремчука у майданчику Франції, але Упамекано грубо зіграв проти нашого гравця прямою ногою. Суддя пішов дивитися відеоповтор, після якого вирішив не призначати пенальті.
А вже за кілька хвилин рефері вказав на позначку вже у нашому майданчику. Михавко в'їхав у ногу Олісе та отримав жовту картку. Пенальті ж впевнено реалізував пенальті "паненкою".
Ребров запустив у гру низку нападників, серед яких Ванат, Зубков та Циганков. Проте саме заміни Дешама оживили гру господарів. Трубін рятував Україну після ударів Екітіке та Акліуша.
Але на 76 хвилині французи все ж закрили матч. Ярмолюк на рівному місці подарував м'яч супернику, той опинився у Олісе і гравець Баварії подвоїв перевагу.
А під завісу матчу Екітіке та Мбаппе довели рахунок до розгрому. У Кіліана тепер 55 голів за збірну Франції і він лише на два м'ячі відстає від найкращого бомбардира команди Олів'є Жиру.
Огляд матчу Франція – Україна: дивитися відео
Які перспективи для збірної України?
- Перемога забезпечила Франції перемогу в групі та путівку на чемпіонат світу. Нагадаємо, що на минулих двох Мундіалях підопічні Дешама двічі виходили у фінал та виграли титул у 2018 році.
- За тур до фінішу групової стадії кваліфікації ЧС-2026 збірна України розташувалась на третій сходинці. Команда Сергія Реброва має порівну очок із Ісландією, але поступається скандинавам за різницею м'ячів.
- Вирішальний матч проти скандинавів відбудеться 16 листопада у Варшаві. Перемога подарує нашій команді путівку у плей-оф, тоді як нічия або поразка закриють двері на Мундіаль перед командою Реброва.