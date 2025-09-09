Кваліфікація на чемпіонат світу-2026 близька до завершення. Вже у листопаді 2025 року будуть відомі 42 учасники Мундіалю з 48-ми, повідомляє 24 Канал.

Хто вийшов на ЧС-2026?

Чемпіонат світу вперше в історії прийме 48 учасників. ФІФА пішла на розширення турніру, збільшивши квоти для конфедерацій. Таким чином, на турнірі представництво конфедерацій буде наступним:

Європа (УЄФА) – 16 команд

Африка (КАФ) – 9 команд

Азія (АФК) – 8 команд

Південна Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд

Північна Америка (КОНКАКАФ) – 3 команди

Океанія (ОФК) – 1 команда

Країни-господарі – 3 команди

Міжконтинентальний плей-оф – 2 команди

Власне, у міжконтинентальний плей-оф потраплять шість команд (2 з КОНКАКАФ та по одній з КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ та ОФК). Вже у березні наступного року вони і визначать у матчах на виліт володарів двох путівок на ЧС. На даний момент вже відомі 18 учасників Мундіалю:

США (країна-господар)

(країна-господар) Канада (країна-господар)

(країна-господар) Мексика (країна-господар)

(країна-господар) Японія (АФК)

(АФК) Нова Зеландія (ОФК)

(ОФК) Іран (АФК)

(АФК) Аргентина (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Узбекистан (АФК)

(АФК) Південна Корея (АФК)

(АФК) Йорданія (АФК)

(АФК) Австралія (АФК)

(АФК) Бразилія (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Уругвай (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Еквадор (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Колумбія (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Парагвай (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Марокко (КАФ)

(КАФ) Туніс (КАФ)

Сам турнір пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Матчі приймуть 16 стадіонів у США, Канаді та Мексиці. Учасники чемпіонату світу будуть розподілені на 12 груп по чотири команди.

Збірна України грає у відбірковій групі D в зоні УЄФА. Суперниками нашої команди по квартету є Франція, Ісландія та Азербайджан. Напряму на Мундіаль вийде переможець групи, тоді як друге місце гратиме у стикових матчах.