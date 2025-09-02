В Європі продовжується кваліфікаційний турніру до чемпіонату світу-2026. 54 команди розділились на 12 груп, щоб визначити 16-х учасників Мундіалю від зони УЄФА, повідомляє 24 Канал.

До теми Календар матчів збірної України з футболу: коли та з ким зіграє у 2025 році

Який формат відбору в Європі?

Команди потрапили у 12 груп по 4-5 збірній в кожній. Кваліфікаційний турнір стартував ще у березні 2025 року і завершиться в листопаді. Переможці груп напряму потраплять на ЧС-2026, їм буде 12. Тоді як другі місця гратимуть у раунді плей-оф.

Там також опиняться чотири найкращі команди за рейтингом Ліги націй 2024-2025, які у своїй відбірковій групі не посядуть 1-2 місця. Загалом у плей-оф гратимуть 16 команд. Вони розділяться на чотири "четвірки", всередині яких відіграють півфінали та фінал у березні 2026 року.

Таким чином визначаться володарі останніх чотирьох путівок на чемпіонат світу. Фінальна частина Мундіалю пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Вашій увазі – всі результати відбору на ЧС-2026 у Європі.

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Німеччина 0 0 0 0 0-0 0 2 Словаччина 0 0 0 0 0-0 0 3 Північна Ірландія 0 0 0 0 0-0 0 4 Люксембург 0 0 0 0 0-0 0

4 вересня. Словаччина – Німеччина

Словаччина – Німеччина 4 вересня. Люксембург – Північна Ірландія

Люксембург – Північна Ірландія 7 вересня. Німеччина – Північна Ірландія

Німеччина – Північна Ірландія 7 вересня. Люксембург – Словаччина

Люксембург – Словаччина 10 жовтня. Німеччина – Люксембург

Німеччина – Люксембург 10 жовтня. Північна Ірландія – Словаччина

Північна Ірландія – Словаччина 13 жовтня. Північна Ірландія – Німеччина

Північна Ірландія – Німеччина 13 жовтня. Словаччина – Люксембург

Словаччина – Люксембург 14 листопада. Люксембург – Німеччина

Люксембург – Німеччина 14 листопада. Словаччина – Північна Ірландія

Словаччина – Північна Ірландія 17 листопада. Німеччина – Словаччина

Німеччина – Словаччина 17 листопада. Північна Ірландія – Люксембург

ГРУПА В

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0 2 Швеція 0 0 0 0 0-0 0 3 Словенія 0 0 0 0 0-0 0 4 Косово 0 0 0 0 0-0 0

5 вересня. Словенія – Швеція

Словенія – Швеція 5 вересня. Швейцарія – Косово

Швейцарія – Косово 8 вересня. Косово – Швеція

Косово – Швеція 8 вересня. Швейцарія – Словенія

Швейцарія – Словенія 10 жовтня. Швеція – Швейцарія

Швеція – Швейцарія 10 жовтня. Косово – Словенія

Косово – Словенія 13 жовтня. Словенія – Швейцарія

Словенія – Швейцарія 13 жовтня. Швеція – Косово

Швеція – Косово 15 листопада. Швейцарія – Швеція

Швейцарія – Швеція 15 листопада. Словенія – Косово

Словенія – Косово 18 листопада. Швеція – Словенія

Швеція – Словенія 18 листопада. Косово – Швейцарія

ГРУПА С

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Данія 0 0 0 0 0-0 0 2 Греція 0 0 0 0 0-0 0 3 Шотландія 0 0 0 0 0-0 0 4 Білорусь 0 0 0 0 0-0 0

5 вересня. Данія – Шотландія

Данія – Шотландія 5 вересня. Греція – Білорусь

Греція – Білорусь 8 вересня. Греція – Данія

Греція – Данія 8 вересня. Білорусь – Шотландія

Білорусь – Шотландія 9 жовтня. Шотландія – Греція

Шотландія – Греція 9 жовтня. Білорусь – Данія

Білорусь – Данія 12 жовтня. Данія – Греція

Данія – Греція 12 жовтня. Шотландія – Білорусь

Шотландія – Білорусь 15 листопада. Греція – Шотландія

Греція – Шотландія 15 листопада. Данія – Білорусь

Данія – Білорусь 18 листопада. Шотландія – Данія

Шотландія – Данія 18 листопада. Білорусь – Греція

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Франція 0 0 0 0 0-0 0 2 Україна 0 0 0 0 0-0 0 3 Ісландія 0 0 0 0 0-0 0 4 Азербайджан 0 0 0 0 0-0 0

5 вересня. Ісландія – Азербайджан

Ісландія – Азербайджан 5 вересня. Україна – Франція

Україна – Франція 9 вересня. Азербайджан – Україна

Азербайджан – Україна 9 вересня. Франція – Ісландія

Франція – Ісландія 10 жовтня. Ісландія – Україна

Ісландія – Україна 10 жовтня. Франція – Азербайджан

Франція – Азербайджан 13 жовтня. Ісландія – Франція

Ісландія – Франція 13 жовтня. Україна – Азербайджан

Україна – Азербайджан 13 листопада. Азербайджан – Ісландія

Азербайджан – Ісландія 13 листопада. Франція – Україна

Франція – Україна 16 листопада. Азербайджан – Франція

Азербайджан – Франція 16 листопада. Україна – Ісландія

ГРУПА E

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Іспанія 0 0 0 0 0-0 0 2 Туреччина 0 0 0 0 0-0 0 3 Грузія 0 0 0 0 0-0 0 4 Болгарія 0 0 0 0 0-0 0

4 вересня. Грузія – Туреччина

Грузія – Туреччина 4 вересня. Болгарія – Іспанія

Болгарія – Іспанія 7 вересня. Грузія – Болгарія

Грузія – Болгарія 7 вересня. Туреччина – Іспанія

Туреччина – Іспанія 11 жовтня. Іспанія – Грузія

Іспанія – Грузія 11 жовтня. Болгарія – Туреччина

Болгарія – Туреччина 14 жовтня. Туреччина – Грузія

Туреччина – Грузія 14 жовтня. Іспанія – Болгарія

Іспанія – Болгарія 15 листопада. Грузія – Іспанія

Грузія – Іспанія 15 листопада. Туреччина – Болгарія

Туреччина – Болгарія 18 листопада. Болгарія – Грузія

Болгарія – Грузія 18 листопада. Іспанія – Туреччина

ГРУПА F

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Португалія 0 0 0 0 0-0 0 2 Угорщина 0 0 0 0 0-0 0 3 Ірландія 0 0 0 0 0-0 0 4 Вірменія 0 0 0 0 0-0 0

6 вересня. Вірменія – Португалія

Вірменія – Португалія 6 вересня. Ірландія – Угорщина

Ірландія – Угорщина 9 вересня. Угорщина – Португалія

Угорщина – Португалія 9 вересня. Вірменія – Ірландія

Вірменія – Ірландія 11 жовтня. Португалія – Ірландія

Португалія – Ірландія 11 жовтня. Угорщина – Вірменія

Угорщина – Вірменія 14 жовтня. Ірландія – Вірменія

Ірландія – Вірменія 14 жовтня. Португалія – Угорщина

Португалія – Угорщина 13 листопада. Ірландія – Португалія

Ірландія – Португалія 13 листопада. Вірменія – Угорщина

Вірменія – Угорщина 16 листопада. Угорщина – Ірландія

Угорщина – Ірландія 16 листопада. Португалія – Вірменія

ГРУПА G

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Фінляндія 4 2 1 1 5-5 7 2 Нідерланди 2 2 0 0 10-0 6 3 Польща 3 2 0 1 4-2 6 4 Литва 3 0 2 0 2-3 2 5 Мальта 4 0 1 3 0-11 1

21 березня. Польща – Литва 1:0

Польща – Литва 21 березня. Мальта – Фінляндія 0:1

Мальта – Фінляндія 24 березня. Литва – Фінляндія 2:2

Литва – Фінляндія 24 березня. Польща – Мальта 2:0

Польща – Мальта 7 червня. Фінляндія – Нідерланди 0:2

Фінляндія – Нідерланди 7 червня. Мальта – Литва 0:0

Мальта – Литва 10 червня. Нідерланди – Мальта 8:0

Нідерланди – Мальта 10 червня. Фінляндія – Польща 2:1

Фінляндія – Польща 4 вересня. Нідерланди – Польща

Нідерланди – Польща 4 вересня. Литва – Мальта

Литва – Мальта 7 вересня. Польща – Фінляндія

Польща – Фінляндія 7 вересня. Литва – Нідерланди

Литва – Нідерланди 9 жовтня. Фінляндія – Литва

Фінляндія – Литва 9 жовтня. Мальта – Нідерланди

Мальта – Нідерланди 12 жовтня. Нідерланди – Фінляндія

Нідерланди – Фінляндія 12 жовтня. Литва – Польща

Литва – Польща 14 листопада. Польща – Нідерланди

Польща – Нідерланди 14 листопада. Фінляндія – Мальта

Фінляндія – Мальта 17 листопада. Нідерланди – Литва

Нідерланди – Литва 17 листопада. Мальта – Польща

ГРУПА Н

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Боснія і Герцеговина 3 3 0 0 4-1 9 2 Австрія 2 2 0 0 6-1 6 3 Румунія 4 2 0 2 8-4 6 4 Кіпр 3 1 0 2 3-4 3 5 Сан-Марино 4 0 0 4 1-12 0

21 березня. Румунія – Боснія і Герцеговина 0:1

Румунія – Боснія і Герцеговина 21 березня. Кіпр – Сан-Марино 2:0

Кіпр – Сан-Марино 24 березня. Боснія і Герцеговина – Кіпр 2:1

Боснія і Герцеговина – Кіпр 24 березня. Сан-Марино – Румунія 1:5

Сан-Марино – Румунія 7 червня. Боснія і Герцеговина – Сан-Марино 1:0

Боснія і Герцеговина – Сан-Марино 7 червня. Австрія – Румунія 2:1

Австрія – Румунія 10 червня. Румунія – Кіпр 2:0

Румунія – Кіпр 10 червня. Сан-Марино – Австрія 0:4

Сан-Марино – Австрія 6 вересня. Австрія – Кіпр

Австрія – Кіпр 6 вересня. Сан-Марино – Боснія і Герцеговина

Сан-Марино – Боснія і Герцеговина 9 вересня. Боснія і Герцеговина – Австрія

Боснія і Герцеговина – Австрія 9 вересня. Кіпр – Румунія

Кіпр – Румунія 9 жовтня. Кіпр – Боснія і Герцеговина

Кіпр – Боснія і Герцеговина 9 жовтня. Австрія – Сан-Марино

Австрія – Сан-Марино 12 жовтня. Румунія – Австрія

Румунія – Австрія 12 жовтня. Сан-Марино – Кіпр

Сан-Марино – Кіпр 15 листопада. Боснія і Герцеговина – Румунія

Боснія і Герцеговина – Румунія 15 листопада. Кіпр – Австрія

Кіпр – Австрія 18 листопада. Австрія – Боснія і Герцеговина

Австрія – Боснія і Герцеговина 18 листопада. Румунія – Сан-Марино

ГРУПА I

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Норвегія 4 4 0 0 13-2 12 2 Ізраїль 3 2 0 1 7-6 6 3 Італія 2 1 0 1 2-3 3 4 Естонія 4 1 0 3 5-8 3 5 Молдова 3 0 0 3 2-10 0

22 березня. Молдова – Норвегія 0:5

Молдова – Норвегія 22 березня. Ізраїль – Естонія 2:1

Ізраїль – Естонія 25 березня. Ізраїль – Норвегія 2:4

Ізраїль – Норвегія 25 березня. Молдова – Естонія 2:3

Молдова – Естонія 6 червня. Норвегія – Італія 3:0

Норвегія – Італія 6 червня. Естонія – Ізраїль 1:0

Естонія – Ізраїль 9 червня. Італія – Молдова 2:0

Італія – Молдова 9 червня. Естонія – Норвегія 0:1

Естонія – Норвегія 5 вересня. Молдова – Ізраїль

Молдова – Ізраїль 5 вересня. Італія – Естонія

Італія – Естонія 8 вересня. Ізраїль – Італія

Ізраїль – Італія 8 вересня. Норвегія – Молдова

Норвегія – Молдова 11 жовтня. Естонія – Італія

Естонія – Італія 11 жовтня. Норвегія – Ізраїль

Норвегія – Ізраїль 14 жовтня. Італія – Ізраїль

Італія – Ізраїль 14 жовтня. Естонія – Молдова

Естонія – Молдова 13 листопада. Норвегія – Естонія

Норвегія – Естонія 13 листопада. Молдова – Італія

Молдова – Італія 16 листопада. Італія – Норвегія

Італія – Норвегія 16 листопада. Ізраїль – Молдова

ГРУПА J

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Північна Македонія 4 2 2 0 6-2 8 2 Вельс 4 2 1 1 10-6 7 3 Бельгія 2 1 1 0 5-4 4 4 Казахстан 3 1 0 2 3-4 3 5 Ліхтенштейн 3 0 0 3 0-8 0

22 березня. Ліхтенштейн – Північна Македонія 0:3

Ліхтенштейн – Північна Македонія 22 березня. Вельс – Казахстан 3:1

Вельс – Казахстан 25 березня. Північна Македонія – Вельс 2:2

Північна Македонія – Вельс 25 березня. Ліхтенштейн – Казахстан 0:2

Ліхтенштейн – Казахстан 6 червня. Північна Македонія – Бельгія 1:1

Північна Македонія – Бельгія 6 червня. Вельс – Ліхтенштейн 3:0

Вельс – Ліхтенштейн 9 червня. Бельгія – Вельс 4:3

Бельгія – Вельс 9 червня. Казахстан – Північна Македонія 0:1

Казахстан – Північна Македонія 4 вересня. Казахстан – Вельс

Казахстан – Вельс 4 вересня. Ліхтенштейн – Бельгія

Ліхтенштейн – Бельгія 7 вересня. Бельгія – Казахстан

Бельгія – Казахстан 7 вересня. Північна Македонія – Ліхтенштейн

Північна Македонія – Ліхтенштейн 10 жовтня. Бельгія – Північна Македонія

Бельгія – Північна Македонія 10 жовтня. Казахстан – Ліхтенштейн

Казахстан – Ліхтенштейн 13 жовтня. Вельс – Бельгія

Вельс – Бельгія 13 жовтня. Північна Македонія – Казахстан

Північна Македонія – Казахстан 15 листопада. Казахстан – Бельгія

Казахстан – Бельгія 15 листопада. Ліхтенштейн – Вельс

Ліхтенштейн – Вельс 18 листопада. Бельгія – Ліхтенштейн

Бельгія – Ліхтенштейн 18 листопада. Вельс – Північна Македонія

ГРУПА K

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 3 3 0 0 6-0 9 2 Албанія 4 1 2 1 4-3 5 3 Сербія 2 1 1 0 3-0 4 4 Латвія 3 1 1 1 2-4 4 5 Андорра 4 0 0 4 0-8 0

21 березня. Англія – Албанія 2:0

Англія – Албанія 21 березня. Андорра – Латвія 0:1

Андорра – Латвія 24 березня. Англія – Латвія 3:0

Англія – Латвія 24 березня. Албанія – Андорра 0:2

Албанія – Андорра 7 червня. Андорра – Англія 0:1

Андорра – Англія 7 червня. Албанія – Сербія 0:0

Албанія – Сербія 10 червня. Латвія – Албанія 1:1

Латвія – Албанія 10 червня. Сербія – Андорра 3:0

Сербія – Андорра 6 вересня. Англія – Андорра

Англія – Андорра 6 вересня. Латвія – Сербія

Латвія – Сербія 9 вересня. Сербія – Англія

Сербія – Англія 9 вересня. Албанія – Латвія

Албанія – Латвія 11 жовтня. Латвія – Андорра

Латвія – Андорра 11 жовтня. Сербія – Албанія

Сербія – Албанія 14 жовтня. Андорра – Сербія

Андорра – Сербія 14 жовтня. Латвія – Англія

Латвія – Англія 13 листопада. Андорра – Албанія

Андорра – Албанія 13 листопада. Англія – Сербія

Англія – Сербія 16 листопада. Албанія – Англія

Албанія – Англія 16 листопада. Сербія – Латвія

ГРУПА L

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Чехія 4 3 0 1 9-6 9 2 Хорватія 2 2 0 0 12-1 6 3 Чорногорія 3 2 0 1 4-3 6 4 Фарерські о-ви 3 1 0 2 3-4 3 5 Гібралтар 4 0 0 4 2-16 0