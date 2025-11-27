Першим суперником "синьо-жовтих" стане збірна Швеції. Із нею ми зіграємо номінально вдома 26 березня. В разі успіху на Україну чекатиме фінальний матч проти Польщі або Албанії 31-го числа, повідомляє 24 Канал.

Чому не в Польщі?

Ця зустріч також стане домашньою для команди Реброва. На жаль, через воєнний стан Україна не зможе проводити матчі на своїй території, тому доведеться обирати одну з арен Європи.

За останні три роки більшість "домашніх" матчів збірна України провела в Польщі. Проте цього разу вірогідність обрання цієї країни мінімальна, адже у фіналі плей-оф Україна може грати як раз проти поляків.

Давати супернику козир у вигляді домашніх трибун не буде на руку нашій команді. Тому УАФ треба обрати іншу країну для цього. 24 Канал пропонує свою п'ятірку найбільш вдалих варіантів для матчів у березні.

Де Україні грати у плей-оф?

Очевидно, що обидва матчі нашій команді бажано грати в одному місці. Футболісти і так постійно в переїздах і хоча б між матчами стиків мають змогу уникнути мандрівок. Також важливими факторами для вибору арени будуть наступні чинники:

незайнятість матчами збірних у березні

наявність української діаспори

кліматичні умови

недорога вартість оренди та помірна місткість стадіону (від 20 до 40 тисяч)

До прикладу, ідеальним варіантом була б Прага, де є два стадіони місткістю більше 20 тисяч глядачів. Проте у березні місцева команда обидва стикові матчі за вихід на ЧС-2026 гратиме вдома, тому прийняти Україну не зможе.

ПАРИЖ

Стадіон: Стад Жан-Буан (20 тисяч)

Франція є однією з найбільш населених українцями країн Європи. В Парижі нашій команді можуть забезпечити достойну підтримку, а фанати ПСЖ особисто готові будуть повболівати на Іллю Забарного.



ФК Париж дебютував у еліті французького футболу / фото StadiumDB

Очевидно, що зібрати "Стад-де-Франс" чи навіть стадіон ПСЖ буде нереально. А ось на невеличку арену новачка Ліги 1 Парижа варто звернути увагу. Місце розташування доволі непогане, а збірна Франції вже гарантувала собі ЧС та може не грати у своїй столиці в березні.

ЛОНДОН

Стадіони: Селхерст Парк (25 тисяч), Крейвен Коттедж (28 тисяч), Стемфорд Брідж (40 тисяч)

Українців в Англії також чимало. особливо у Лондоні. До того ж, футбольна культура на Туманному Альбіону на найвищому рівні. Не варто забувати, що у 2023 році лондонський "Стемфорд Брідж" збирав фанатів на благодійному матчі Game4Ukraine.

Як фанати підтримували Україну на благодійному матчі:

Тепер же УАФ може знову звернути свою увагу на британську столицю. Звісно, мова про "Вемблі" чи "Емірейтс" не йде. А от більш скромні, але атмосферні стадіони Челсі, Фулхема чи Крістал Пелес підійшли б непогано. Перші двоє ще й мають гарне географічне розташування.

ВІДЕНЬ

Стадіон: Франц Хорр Стедіум (18 тисяч), Альянц Стедіум (30 тисяч)

Втім більш пріоритетними, мабуть, будуть варіанти поближче до України. Про Чехію вже казали вище, Молдова та Литва не мають арен на більше 15 тисяч місць, Словаччина гратиме вдома у плей-оф, а Угорщина – просто не дуже дружня для нас країна.

Тому одним з варіантів міг би бути Відень. Місто є популярним як для українських туристів, так і для біженців. Ба більше, Україна має пряме залізничне сполучення зі столицею Австрії, що полегшило б виїзд для фанатів та гравців.



Як виглядає домашня арена віденської Аустрії / фото StadiumDB

Головну арену країни "Ернст Хаппель" на 60 тисяч місць відкидаємо. А от домашні арени Аустрії та Рапіда могли б стати чудовими варіантами. Додамо також, що Відень має прекрасне географічне розташування.

Тому для українців з Австрії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Чехії та навіть Німеччини буде нескладно дістатися цього міста. Ну і збірна Австрії не має навантажити столицю в березні, адже вже кваліфікувалась на Мундіаль.

БУХАРЕСТ / КЛУЖ-НАПОКА

Стадіон: Клуж-Арена (30 тисяч), Cтяуа (31 тисяча)

Ще одним зручним для України варіантом була б сусідня Румунія. По-перше, УАФ вже має позитивну історію співпраці із Бухарестом. Саме у цьому місті наша збірна базувалась на успішному Євро-2020 і обіграла там Північну Македонію.

По-друге, румуни обидва свої стикові матчі проведуть на виїзді. По-третє, Україна також має пряме залізничне сполучення з Бухарестом, що робить це місто доволі привабливим варіантом.



Бухарест є найближчим столичним варіантом для збірної України / фото Pharos Controls

У столиці країни варто звернути увагу на стадіон Стяуа, адже зібрати Національний стадіон на 55 тисяч буде важко. Також не варто відкидати і варіант із Клужем-Напокою.



"Клуж-Арена" розташована дуже близько до кордону з Україною / фото з сайту стадіону

Місцева арена вміщує 30 тисяч глядачів, а головною перевагою міста є його розташування – всього 120 кілометрів від кордону з Україною. Правда, транспортне сполучення із Клужем залишає бажати кращого.

НІМЕЧЧИНА-НІДЕРЛАНДИ

Стадіони: Бохум (27 тисяч), Леверкузен (30 тисяч), Дуйсбург (31 тисяча), Ейндховен (35 тисяч)

Проте пріоритетним для УАФ бачиться варіант із Німеччиною. Саме ця країна є другою після Польщі за кількістю українських біженців. До того ж, більшість із них сконцентрувались у населеному регіоні Райн-Вестфалія на заході країни.



Арена Баєра вже приймала матч збірної України / фото SeatPick

УАФ же має позитивний досвід організації матчу там. У листопаді 2023-го Україна ледь не обіграла у Леверкузені Італію (0:0), а на стадіоні зібралось аж 26 тисяч фанатів.



Стадіон Бохума виглядає непоганою опцією для УАФ / фото RomaPress

На щастя, цей регіон має чимало арен на 20-40 тисяч. Мова не тільки про Леверкузен, а ще й Бохум та Дуйсбург. Також можна звернути увагу на нідерландський Ейндховен, який розташований дуже близько до кордону з Німеччиною.