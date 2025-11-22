Всього від Європи ще 16 команд продовжують змагатися за потрапляння на світову першість – вони були розділені на чотири шляхи, а участь у фінальному турнірі візьмуть виключно переможці. Аналітики статистичного порталу Football Meets Data оцінили шанси цих збірних пробитися на ЧС-2026, інформує 24 Канал.

Чи буде Україна фаворитом у раунді плей-оф?

За результатами жеребкування, підопічні Сергія Реброва опинилися у шляху B. У півфіналі вони зустрінуться зі збірної Швеції.

В паралельному протистоянні гратимуть Польща й Албанія. Переможці обох пар згодом зіграють між собою.

Аналітики високо оцінили ймовірність виходу збірної України на чемпіонат світу‑2026. Вони прогнозують нашій національній команді 70% шансів на перемогу над шведами.

За їх підрахунками, "синьо-жовті" є головними фаворитами свого квартету. Ймовірність перемоги України та вихід на чемпіонат світу оцінюється у 42%.

Головним конкурентам вважається Польща. Найменше ж аналітики вірять у тріумф Албанії.

Шанси збірних шляху B пробитися на ЧС-2026

Україна – 42%

Польща – 31

Швеція – 14%

Албанія – 12%.

До слова. Вже відомі 42 з 48 учасників чемпіонату світу-2026. Туди, зокрема, вперше в історії пробилася збірна Кюрасао, населення якої складає лише 156 тисяч людей.

Зазначимо, що напередодні шанси України в поєдинку проти шведів оцінив Юрій Беньо. Легенда Карпат вважає, що вони доволі рівні.

Як Україна виступила у відборі на ЧС-2026?