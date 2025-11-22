Всего от Европы еще 16 команд продолжают соревноваться за попадание на мировое первенство – они были разделены на четыре пути, а участие в финальном турнире примут исключительно победители. Аналитики статистического портала Football Meets Data оценили шансы этих сборных пробиться на ЧМ-2026, информирует 24 Канал.
Будет ли Украина фаворитом в раунде плей-офф?
По результатам жеребьевки, подопечные Сергея Реброва оказались в пути B. В полуфинале они встретятся со сборной Швеции.
В параллельном противостоянии будут играть Польша и Албания. Победители обеих пар впоследствии сыграют между собой.
Аналитики высоко оценили вероятность выхода сборной Украины на чемпионат мира-2026. Они прогнозируют нашей национальной команде 70% шансов на победу над шведами.
По их подсчетам, "сине-желтые" являются главными фаворитами своего квартета. Вероятность победы Украины и выход на чемпионат мира оценивается в 42%.
Главным конкурентам считается Польша. Меньше всего же аналитики верят в триумф Албании.
Шансы сборных пути B пробиться на ЧМ-2026
- Украина – 42%
- Польша – 31
- Швеция – 14%
- Албания – 12%.
К слову. Уже известны 42 из 48 участников чемпионата мира-2026. Туда, в частности, впервые в истории пробилась сборная Кюрасао, население которой составляет всего 156 тысяч человек.
Отметим, что накануне шансы Украины в поединке против шведов оценил Юрий Беньо. Легенда Карпат считает, что они довольно равны.
Как Украина выступила в отборе на ЧМ-2026?
"Сине-желтые" слабо начали квалификацию, уступив в стартовом туре Франции (0:2), после чего потеряли очки с Азербайджаном (1:1).
В октябрьских поединках подопечные Реброва перевернули ситуацию – победа над Исландией (5:3) и азербайджанцами (2:1).
В ноябре Украина сначала уступила французам (0:4), но в решающей игре переиграла исландцев (2:0). Поэтому, в итоге, финишировала на втором месте в группе D, благодаря чему и пробилась в раунд плей-офф.
Полуфинальные матчи этого этапа состоятся 26 марта, а финалы – 31-го.