В четверг, 20 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Украина и другие сборные узнали соперников в полуфинале стыковых матчей, сообщает 24 канал.
Читайте также Забарный вдвое дороже, чем вся сборная: как Кюрасао впервые в истории вышла на ЧМ
Какие пары полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026?
Все команды были распределены на четыре пути – A, B, C, D. Всего в плей-офф отбора европейской квалификации на Мундиаль будут бороться 16 команд.
- Путь A: Италия – Северная Ирландия против Уэльса – Босния и Герцоговина.
- Путь B: Украина – Швеция против Албании – Польша.
- Путь С: Турция – Румыния против Словакия – Косово.
- Путь D: Дания – Северная Македония против Чехия – Ирландия.
Полуфиналы состоятся – 26 марта. Финальные матчи за выход на чемпионат мира запланированы на – 31 марта.
Как Украина вышла в плей-офф?
Сборная Украины сыграли с Францией, Исландией и Азербайджаном. "Сине-желтые" набрали десять очков по итогам группового этапа.
В последнем матче подопечные Сергея Реброва сыграли против Исландии (2:0). Победа над островитянами обеспечила Украине второе место и место в плей-офф.
Напомним, что последний раз наша национальная команда сыграла на чемпионате мира аж в 2006 году. Тогда украинцы дошли до четвертьфинала турнира.