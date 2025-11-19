Эта скромная сборная смогла совершить чудо в футболе. Кюрасао попала в одну группу к Ямайке, Тринидаду и Тобаго и Бермудским островам, информирует 24 Канал.

Как сборная Кюрасао получила путевку на ЧМ-2026?

Интересно, что групповой раунд Кюрасао прошло без единого поражения. В шести матчах эта сборная одержала три победы и трижды сыграла вничью. Национальная команда стартовала и закончила групповой этап с одинаковым счетом – нулевой мировой.

Отметим, что самую большую победу Кюрасао получило в предпоследнем пятом туре на выезде над Бермудскими островами.

Все результаты матчей Кюрасао в отборе на Мундиаль:

6 сентября. Тринидад и Тобаго – Кюрасао 0:0

10 сентября. Кюрасао – Бермудские острова 3:2

11 октября. Кюрасао – Ямайка 2:0

15 октября. Кюрасао – Тринидад и Тобаго 1:1

14 ноября. Бермудские острова – Кюрасао – 0:7

19 ноября Ямайка – Кюрасао 0:0

Благодаря такому результату Кюрасао выиграло свою группу и напрямую вышло на чемпионат мира-2026. Эта скромная сборная впервые сыграет в своей истории на Мундиале.

Турнирная таблица группы В

Место Сборная Матчи П Н Пр Голы Очки 1. Кюрасао 6 3 3 0 13 – 3 12 2. Ямайка 6 3 2 1 11 – 3 11 3. Тринидад и Тобаго 6 2 3 1 7 – 5 9 4. Бурмудские острова 6 0 0 6 3 – 23 0

Зато Ямайка стала участником межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2026, заняв второе место в квартете.

Кюрасао установила рекорд Мундиаля?

Эта сборная не только впервые пробилась на ЧМ, но и уже переписала историю турнира. Кюрасао стала самой маленькой страной в истории, которая примет участие в Мундиале. Население составляет всего 156 тысяч человек.

Ранее этим достижение обладала Исландия, которая в 2018-м году вышла на ЧМ с населением в 335 тысяч.

Обратите внимание! Хотя об этой сборной известно совсем мало, но тренирует ее известный многим футбольным фанатам тренер. Главным коучем Кюрасао является Дик Адвокат. Нидерландский специалист за свою карьеру потренировал немало национальных команд – Нидерланды, ОАЭ, Северную Корею, Бельгию, Россию, Сербию и Ирак.

Сколько стоит сборная Кюрасао?

Как сообщает портал Transfermarkt, стоимость состава сборной-сенсации составляет 26,3 миллиона евро. Самым дорогим игроком команды является 25-летний атакующий полузащитник Тахит Чонг. Игрок английского Шеффилд Юнайтед стоит 5 миллионов евро.

Игроки сборной Кюрасао, цена которых выше миллиона / Скриншот с Transfermarkt

К примеру, стоимость украинской сборной составляет аж 274 миллиона евро. Самым дорогим игроком является центральный защитник парижского ПСЖ Илья Забарный (55 миллионов). А это в 11 раз выше цена, чем стоит самый дорогой футболист Кюрасао. Цена бывшего динамовца дважды перевешивает общую стоимость всего состава сборной Кюрасао.

Дешевле приобрести весь состав Кюрасао, чем одного Георгия Судакова (32 миллиона) или Анатолия Трубина (28 миллионов).