Квалификация на чемпионат мира-2026 близка к завершению. Уже в ноябре 2025 года будут известны 42 участника Мундиаля из 48-ми, сообщает 24 Канал.

По теме Отбор на ЧМ-2026: расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Кто вышел на ЧМ-2026?

Чемпионат мира впервые в истории примет 48 участников. ФИФА пошла на расширение турнира, увеличив квоты для конфедераций. Таким образом, на турнире представительство конфедераций будет следующим:

Европа (УЕФА) – 16 команд

Африка (КАФ) – 9 команд

Азия (АФК) – 8 команд

Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд

Северная Америка (КОНКАКАФ) – 3 команды

Океания (ОФК) – 1 команда

Страны-хозяйки – 3 команды

Межконтинентальный плей-офф – 2 команды

Собственно, в межконтинентальный плей-офф попадут шесть команд (2 из КОНКАКАФ и по одной из КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ и ОФК). Уже в марте следующего года они и определят в матчах на вылет обладателей двух путевок на ЧМ. На данный момент уже известны 18 участников Мундиаля:

США (страна-хозяйка)

(страна-хозяйка) Канада (страна-хозяйка)

(страна-хозяйка) Мексика (страна-хозяйка)

(страна-хозяйка) Япония (АФК)

(АФК) Новая Зеландия (ОФК)

(ОФК) Иран (АФК)

(АФК) Аргентина (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Узбекистан (АФК)

(АФК) Южная Корея (АФК)

(АФК) Иордания (АФК)

(АФК) Австралия (АФК)

(АФК) Бразилия (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Уругвай (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Эквадор (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Колумбия (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Парагвай (КОНМЕБОЛ)

(КОНМЕБОЛ) Марокко (КАФ)

(КАФ) Тунис (КАФ)

Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи примут 16 стадионов в США, Канаде и Мексике. Участники чемпионата мира будут распределены на 12 групп по четыре команды.

Сборная Украины играет в отборочной группе D в зоне УЕФА. Соперниками нашей команды по квартету являются Франция, Исландия и Азербайджан. Напрямую на Мундиаль выйдет победитель группы, тогда как второе место будет играть в стыковых матчах.