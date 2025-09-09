Квалификация на чемпионат мира-2026 близка к завершению. Уже в ноябре 2025 года будут известны 42 участника Мундиаля из 48-ми, сообщает 24 Канал.
Кто вышел на ЧМ-2026?
Чемпионат мира впервые в истории примет 48 участников. ФИФА пошла на расширение турнира, увеличив квоты для конфедераций. Таким образом, на турнире представительство конфедераций будет следующим:
- Европа (УЕФА) – 16 команд
- Африка (КАФ) – 9 команд
- Азия (АФК) – 8 команд
- Южная Америка (КОНМЕБОЛ) – 6 команд
- Северная Америка (КОНКАКАФ) – 3 команды
- Океания (ОФК) – 1 команда
- Страны-хозяйки – 3 команды
- Межконтинентальный плей-офф – 2 команды
Собственно, в межконтинентальный плей-офф попадут шесть команд (2 из КОНКАКАФ и по одной из КАФ, АФК, КОНМЕБОЛ и ОФК). Уже в марте следующего года они и определят в матчах на вылет обладателей двух путевок на ЧМ. На данный момент уже известны 18 участников Мундиаля:
- США (страна-хозяйка)
- Канада (страна-хозяйка)
- Мексика (страна-хозяйка)
- Япония (АФК)
- Новая Зеландия (ОФК)
- Иран (АФК)
- Аргентина (КОНМЕБОЛ)
- Узбекистан (АФК)
- Южная Корея (АФК)
- Иордания (АФК)
- Австралия (АФК)
- Бразилия (КОНМЕБОЛ)
- Уругвай (КОНМЕБОЛ)
- Эквадор (КОНМЕБОЛ)
- Колумбия (КОНМЕБОЛ)
- Парагвай (КОНМЕБОЛ)
- Марокко (КАФ)
- Тунис (КАФ)
Сам турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи примут 16 стадионов в США, Канаде и Мексике. Участники чемпионата мира будут распределены на 12 групп по четыре команды.
Сборная Украины играет в отборочной группе D в зоне УЕФА. Соперниками нашей команды по квартету являются Франция, Исландия и Азербайджан. Напрямую на Мундиаль выйдет победитель группы, тогда как второе место будет играть в стыковых матчах.