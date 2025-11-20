Это произошло благодаря победе в последнем туре со счетом 2:0. Таким образом "сине-желтые" успешно закрыли 2025 год и теперь в ожидании решающих дуэлей, пишет 24 Канал.
Когда будет играть сборная Украины?
Свой следующий матч Украина сыграет уже весной 2026 года. Он состоится 26 марта в рамках полуфинала раунда плей-офф квалификации чемпионата мира.
Соперником нашей команды станет сборная Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Справка. Это будет шестое очное противостояние между командами. Преимущество имеет Украина – три победы, одна ничья и одно поражение (данные Transfermarkt).
Отметим, что последний раз они играли между собой в 1/8 финала Евро-2020. Тогда игра завершилась победой нашей сборной в дополнительное время со счетом 2:1.
В случае триумфа в полуфинале, сборная Украины в решающем поединке раунда плей-офф будет противостоять победителю пары Польша – Албания. Матч состоится 31 марта.
Как выступала Украина в 2025 году?
- В марте подопечные Реброва играли в раунде плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций. Они одолели Бельгию со счетом 3:1, но в ответном матче уступили и не смогли подняться в классе – 0:3.
- В июне "сине-желтые" принимали участие в товарищеском турнире в Канаде. Там Украина заняла второе место – поражение хозяевам (2:4) и победа над Новой Зеландией (2:1).
- Осенью состоялись матчи отбора на ЧМ-2026. Украина в отборочной группе D набрала 10 очков, что и позволило ей пробиться в плей-офф.