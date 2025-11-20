Это произошло благодаря победе в последнем туре со счетом 2:0. Таким образом "сине-желтые" успешно закрыли 2025 год и теперь в ожидании решающих дуэлей, пишет 24 Канал.

Когда будет играть сборная Украины?

Свой следующий матч Украина сыграет уже весной 2026 года. Он состоится 26 марта в рамках полуфинала раунда плей-офф квалификации чемпионата мира.

Соперником нашей команды станет сборная Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Справка. Это будет шестое очное противостояние между командами. Преимущество имеет Украина – три победы, одна ничья и одно поражение (данные Transfermarkt).

Отметим, что последний раз они играли между собой в 1/8 финала Евро-2020. Тогда игра завершилась победой нашей сборной в дополнительное время со счетом 2:1.

В случае триумфа в полуфинале, сборная Украины в решающем поединке раунда плей-офф будет противостоять победителю пары Польша – Албания. Матч состоится 31 марта.

Как выступала Украина в 2025 году?