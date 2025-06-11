Среди них была и национальная команда Украины. Каждый участник провел по два матча и теперь известна окончательная турнирная таблица, сообщает 24 Канал.

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Какой финишировала Украина на турнире

"Сине-желтые" после поражения от Канады смогли реабилитироваться и переиграли Новую Зеландию. В матче же, который закрывал программу турнира, хозяева и Кот-д'Ивуар сыграли в безголевую ничью, а в серии пенальти победила африканская сборная, однако особого значения это уже не имело.

После этих результатов именно сборная Канады смогла добыть "золото" Canadian Shield. Подопечные же Сергея Реброва благодаря победе в очном противостоянии опередили новозеландцев и забрали "серебро".

Итоговая турнирная таблица Canadian Shield

Канада – 4 очка (разница голов 4:2) Украина – 3 (4:5) Новая Зеландия – 3 (2:2) Кот-д'Ивуар – 2 (0:1)

Напомним, что свои следующие поединки сборная Украины проведет уже осенью. Она сыграет шесть матчей в отборе на ЧМ-2026, где соперниками "сине-желтых" будут: Франция, Исландия и Азербайджан.