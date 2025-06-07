Впереди "сине-желтых" ожидает восемь поединков в течение лета и осени. 24 Канал напоминает, когда и с кем сыграют подопечные Сергея Реброва до конца года.

Читайте также Казаки Реброва едут покорять новый континент: все, что надо знать о турнире в Канаде

Когда будет играть сборная Украины в 2025 году

Сборная Украины в июне примет участие в товарищеском турнире в Канаде. Там она сыграет два поединка, первый из которых будет против хозяев Canadian Shield.

С сентября и до ноября "сине-желтые" будут играть в отборе на чемпионат мира-2026. Закрывать программу года наша национальная команда будет условно домашним матчем против Исландии.

Календарь матчей сборной Украины

7 июня, 22:30. Канада – Украина

11 июня, 00:00. Украина – Новая Зеландия

5 сентября, 21.45. Украина – Франция

9 сентября, 19.00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21.45. Исландия – Украина

13 октября, 21.45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21.45. Франция – Украина

16 ноября, 19.00. Украина – Исландия

Напомним, что ЧМ-2026 будут принимать США, Канада и Мексика. В турнире примет участие 48 команд и туда впервые в истории накануне пробилась сборная Узбекистана.