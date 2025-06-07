Попереду на "синьо-жовтих" очікує вісім поєдинків протягом літа й осені. 24 Канал нагадує, коли та з ким зіграють підопічні Сергія Реброва до кінця року.
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Коли гратиме збірна України у 2025 році
Збірна України в червні візьме участь у товариському турнірі в Канаді. Там вона зіграє два поєдинки, перший з яких буде проти господарів Canadian Shield.
З вересня та до листопада "синьо-жовті" гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026. Закриватиме програму року наша національна команда умовно домашнім матчем проти Ісландії.
Календар матчів збірної України
- 7 червня, 22:30. Канада – Україна
- 11 червня, 00:00. Україна – Нова Зеландія
- 5 вересня, 21.45. Україна – Франція
- 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна
- 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна
- 13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан
- 13 листопада, 21.45. Франція – Україна
- 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія
Нагадаємо, що ЧС-2026 будуть приймати США, Канада та Мексика. У турнірі візьме участь 48 команд і туди вперше в історії напередодні пробилася збірна Узбекистану.