Попереду на "синьо-жовтих" очікує вісім поєдинків протягом літа й осені. 24 Канал нагадує, коли та з ким зіграють підопічні Сергія Реброва до кінця року.

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Коли гратиме збірна України у 2025 році

Збірна України в червні візьме участь у товариському турнірі в Канаді. Там вона зіграє два поєдинки, перший з яких буде проти господарів Canadian Shield.

З вересня та до листопада "синьо-жовті" гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026. Закриватиме програму року наша національна команда умовно домашнім матчем проти Ісландії.

Календар матчів збірної України

7 червня, 22:30. Канада – Україна

11 червня, 00:00. Україна – Нова Зеландія

5 вересня, 21.45. Україна – Франція

9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна

10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна

13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан

13 листопада, 21.45. Франція – Україна

16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія

Нагадаємо, що ЧС-2026 будуть приймати США, Канада та Мексика. У турнірі візьме участь 48 команд і туди вперше в історії напередодні пробилася збірна Узбекистану.