Цей товариський турнір у Канаді буде частиною підготовки української збірної до відбору на чемпіонат світу-2026. 24 Канал розповідає про склад учасників, розклад матчів, яка склалась навколо збірної України з футболу.

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Склад учасників Canadian Shield

Участь у товариських змаганнях приймуть чотири збірні:

Канада (організаторка турніру);

Україна;

Нова Зеландія;

Кот-д'Івуар.

Відзначимо, що Україна підходить до цього турніру із найвищим рейтингом у ФІФА – 25-те місце. На п'ять сходинок нижче розташувалась Канада, 41-ше місце займає збірна Кот-д'Івуару, а Нова Зеландія йде 86-ю.

Місце проведення

Усі чотири протистояння відбудуться на стадіоні "BMO Field" у Торонто (Канада), який відкрили у 2007-му році. Арена вміщує трохи більше, як 28 тисяч уболівальників. Рекордна кількість глядачів на цьому стадіоні складає трохи більше 40 тисяч (NHL Centennial Classic).



Стадіон BMO Field / Фото Getty images

Відзначимо, що саме ця арена буде однією із тих, яка прийме матчі чемпіонату світу-2026 з футболу. Для цього місткість стадіону збільшать до 45 тисяч.

Формат турніру у Канаді: нарахування очок

Кожна збірна зіграє у рамках турніру по два поєдинки. Загалом у Канаді буде зіграно чотири матчі. Формат товариських баталій буде унікальним та дуже незвичним для футбольних уболівальників. У жодному із матчів не буде зафіксована нічия, обов'язково визначиться переможець.

Тріумфатором Canadian Shield стане збірна, яка набере найбільшу кількість балів.

Як нараховуватимуться очки: 3 бали (за перемогу в основний час), 2 очки (за звитягу у серії пенальті), 1 пункт (за поразку у серії 11-метрових) та 0 балів (за поразку в основний час).

Розклад матчів

Поєдинки Canadian Shield розподілені на декілька днів. Свої матчі українська збірна проведе 7-го та 11-го червня. Українським уболівальникам доведеться трішки скоротити свій режим сну, аби підтримати "синьо-жовтих" у прямому ефірі. Адже обидві зустрічі команди Сергія Реброва відбудуться у пізній час – о 22:30 (проти Канади) та 00:00 (проти Нової Зеландії). Обидві години вказані за київським часом.

7 червня: Канада – Україна (22:30)

(22:30) 8 червня: Кот-д'Івуар – Нова Зеландія (02:00)

11 червня: Україна – Нова Зеландія (00:00)

– Нова Зеландія (00:00) 11 червня: Канада – Кот-д'Івуар (03:30)

Хто полетів на товариський турнір у Канаду: заявка України

Сергій Ребров спершу викликав на турнір у Канаду 26 виконавців.

Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар)

Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар) Захисники: Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обоє – Динамо), Олександр Мартинюк (Олександрія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обоє – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся)

Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обоє – Динамо), Олександр Мартинюк (Олександрія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обоє – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся) Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Кабаєв (усі – Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обоє – Полісся)

Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Кабаєв (усі – Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обоє – Полісся) Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос).



Заявка України на турнір у Канаді / Фото УАФ

Зверніть увагу! У резервному списку збірної України опинились ще четверо гравців: воротар Георгій Бущан (Аль-Шабаб), захисники Олександр Сваток (Остін), Юхим Конопля та хавбек Дмитро Криськів (обоє – Шахтар).

Щоправда, ця першочергова заявка вже зазнала змін. Мова йде Олександра Назаренка із Полісся (травма) та динамівця Владислава Дубінчака (вітрянка).

Натомість у заявці української збірної є два дебютанти: Олександр Мартинюк із Оленксандрії та півзахисник Динамо Микола Михайленко. Роман Яремчук є єдиним форвардом на турнір у Канаді, адже Владислав Ванат перебуває у розташуванні "молодіжки", де й Єгор Ярмолюк.

Водночас у збірну вперше із 2020 року повернувся Євген Чеберко, який грає за океаном.

Заявки суперників України

У заявку господарок турніру Канади потрапили 23 футболісти. У складі "кленових листків" є одноклубник нашого Іллі Забарного.

Воротарі: Максім Крепо (Портленд Тімберс, США), Дейн Сент-Клер (Міннесота Юнайтед, США).

Максім Крепо (Портленд Тімберс, США), Дейн Сент-Клер (Міннесота Юнайтед, США). Захисники: Зоран Бассонг (Спортінг Канзас-Сіті, США), Дерек Корнеліус (Марсель, Франція), Люк де Фужероль (Фулхем, Англія), Джеймі Найт-Лебель (Кру Александра, Англія), Річі Ларея (Торонто), Джоуел Вотерман (Монреаль), Сем Адекугбе (Ванкувер Вайткепс).

Зоран Бассонг (Спортінг Канзас-Сіті, США), Дерек Корнеліус (Марсель, Франція), Люк де Фужероль (Фулхем, Англія), Джеймі Найт-Лебель (Кру Александра, Англія), Річі Ларея (Торонто), Джоуел Вотерман (Монреаль), Сем Адекугбе (Ванкувер Вайткепс). Півзахисники: Тейджон Б'юкенен (Вільярреал, Іспанія), Джейкоб Шаффельберг (Нешвілл, США), Ніко Сігур (Хайдук, Хорватія), Матьє Шуаньє (Грассгоппер, Швейцарія), Стівен Еуштакіу (Порту, Португалія), ​​Ісмаєль Коне (Ренн, Франція), Натан Саліба (Монреаль), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – Ванкувер Вайткепс).

Тейджон Б'юкенен (Вільярреал, Іспанія), Джейкоб Шаффельберг (Нешвілл, США), Ніко Сігур (Хайдук, Хорватія), Матьє Шуаньє (Грассгоппер, Швейцарія), Стівен Еуштакіу (Порту, Португалія), ​​Ісмаєль Коне (Ренн, Франція), Натан Саліба (Монреаль), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – Ванкувер Вайткепс). Нападники: Джонатан Девід (Лілль, Франція), Проміс Девід (Юніон Сент-Жилуаз, Бельгія), Данієль Джеббісон (Борнмут, Англія), Кайл Ларін (Мальорка, Іспанія), Тані Олувасеї (Міннесота Юнайтед, США).

Також 23 гравці увійшли у список збірної Нової Зеландії:

Воротарі: Нік Цанев (Нортгемптон, Англія), Макс Крокомб (Бертон, Англія), Алекс Полсен (Окленд).

Нік Цанев (Нортгемптон, Англія), Макс Крокомб (Бертон, Англія), Алекс Полсен (Окленд). Захисники: Тайлер Біндон (Редінг, Англія), Майкл Боксолл (Міннесота, США), Ліберато Какаче (Емполі, Італія), Фінн Серман (Портленд Тімберс, США), Білл Туїлома (Шарлотт, США), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі – Окленд).

Тайлер Біндон (Редінг, Англія), Майкл Боксолл (Міннесота, США), Ліберато Какаче (Емполі, Італія), Фінн Серман (Портленд Тімберс, США), Білл Туїлома (Шарлотт, США), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі – Окленд). Півзахисники: Джо Белл (Вікінг, Норвегія), Меттью Гарбетт (Бреда, Нідерланди), Елайджа Джаст (Санкт-Пельтен, Австрія), Каллум Макковатт (Сількеборг, Данія), Сарпріт Сінгх (Лейрія, Португалія), Марко Стаменич (Олімпіакос, Греція), Нандо Пейнакер (Окленд), Алекс Руфер (Веллінгтон Фенікс).

Джо Белл (Вікінг, Норвегія), Меттью Гарбетт (Бреда, Нідерланди), Елайджа Джаст (Санкт-Пельтен, Австрія), Каллум Макковатт (Сількеборг, Данія), Сарпріт Сінгх (Лейрія, Португалія), Марко Стаменич (Олімпіакос, Греція), Нандо Пейнакер (Окленд), Алекс Руфер (Веллінгтон Фенікс). Нападники: Бен Олд (Сент-Етьєн, Франція), Бен Вейн (Менсфілд, Англія), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, Англія), Коста Барбарусес (Веллінгтон Фенікс).

Історії зустрічей

Україна лише одного разу в історії грала проти Канади. Було це ще у 2010-му році. Тоді "синьо-жовті" розписали бойову нічию 2:2 на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Підопічні Юрія Калитвинцева відігрались із 0:2 та врятувались від поразки. Голи у складі нашої збірної забивали Артем Мілевський та нинішній зрадник країни Анатолій Тимощук.

Натомість із Новою Зеландією Україна ще не зустрічалась. Водночас Канада не має жодного лобового поєдинку проти збірної Кот-д'Івуару. Також Нова Зеландія вперше зіграє проти Кот-д'Івуару.

Тому на уболівальників чекають чотири яскраві протистояння, які перепишуть історію футболу!