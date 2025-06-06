Цей товариський турнір у Канаді буде частиною підготовки української збірної до відбору на чемпіонат світу-2026. 24 Канал розповідає про склад учасників, розклад матчів, яка склалась навколо збірної України з футболу.
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Склад учасників Canadian Shield
Участь у товариських змаганнях приймуть чотири збірні:
- Канада (організаторка турніру);
- Україна;
- Нова Зеландія;
- Кот-д'Івуар.
Відзначимо, що Україна підходить до цього турніру із найвищим рейтингом у ФІФА – 25-те місце. На п'ять сходинок нижче розташувалась Канада, 41-ше місце займає збірна Кот-д'Івуару, а Нова Зеландія йде 86-ю.
Місце проведення
Усі чотири протистояння відбудуться на стадіоні "BMO Field" у Торонто (Канада), який відкрили у 2007-му році. Арена вміщує трохи більше, як 28 тисяч уболівальників. Рекордна кількість глядачів на цьому стадіоні складає трохи більше 40 тисяч (NHL Centennial Classic).
Стадіон BMO Field / Фото Getty images
Відзначимо, що саме ця арена буде однією із тих, яка прийме матчі чемпіонату світу-2026 з футболу. Для цього місткість стадіону збільшать до 45 тисяч.
Формат турніру у Канаді: нарахування очок
Кожна збірна зіграє у рамках турніру по два поєдинки. Загалом у Канаді буде зіграно чотири матчі. Формат товариських баталій буде унікальним та дуже незвичним для футбольних уболівальників. У жодному із матчів не буде зафіксована нічия, обов'язково визначиться переможець.
Тріумфатором Canadian Shield стане збірна, яка набере найбільшу кількість балів.
Як нараховуватимуться очки: 3 бали (за перемогу в основний час), 2 очки (за звитягу у серії пенальті), 1 пункт (за поразку у серії 11-метрових) та 0 балів (за поразку в основний час).
Розклад матчів
Поєдинки Canadian Shield розподілені на декілька днів. Свої матчі українська збірна проведе 7-го та 11-го червня. Українським уболівальникам доведеться трішки скоротити свій режим сну, аби підтримати "синьо-жовтих" у прямому ефірі. Адже обидві зустрічі команди Сергія Реброва відбудуться у пізній час – о 22:30 (проти Канади) та 00:00 (проти Нової Зеландії). Обидві години вказані за київським часом.
- 7 червня: Канада – Україна (22:30)
- 8 червня: Кот-д'Івуар – Нова Зеландія (02:00)
- 11 червня: Україна – Нова Зеландія (00:00)
- 11 червня: Канада – Кот-д'Івуар (03:30)
Хто полетів на товариський турнір у Канаду: заявка України
Сергій Ребров спершу викликав на турнір у Канаду 26 виконавців.
- Воротарі: Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар)
- Захисники: Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обоє – Динамо), Олександр Мартинюк (Олександрія), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обоє – Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся)
- Півзахисники: Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Микола Михайленко, Владислав Кабаєв (усі – Динамо), Іван Калюжний (Олександрія), Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обоє – Полісся)
- Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос).
Заявка України на турнір у Канаді / Фото УАФ
Зверніть увагу! У резервному списку збірної України опинились ще четверо гравців: воротар Георгій Бущан (Аль-Шабаб), захисники Олександр Сваток (Остін), Юхим Конопля та хавбек Дмитро Криськів (обоє – Шахтар).
Щоправда, ця першочергова заявка вже зазнала змін. Мова йде Олександра Назаренка із Полісся (травма) та динамівця Владислава Дубінчака (вітрянка).
Натомість у заявці української збірної є два дебютанти: Олександр Мартинюк із Оленксандрії та півзахисник Динамо Микола Михайленко. Роман Яремчук є єдиним форвардом на турнір у Канаді, адже Владислав Ванат перебуває у розташуванні "молодіжки", де й Єгор Ярмолюк.
Водночас у збірну вперше із 2020 року повернувся Євген Чеберко, який грає за океаном.
Заявки суперників України
У заявку господарок турніру Канади потрапили 23 футболісти. У складі "кленових листків" є одноклубник нашого Іллі Забарного.
- Воротарі: Максім Крепо (Портленд Тімберс, США), Дейн Сент-Клер (Міннесота Юнайтед, США).
- Захисники: Зоран Бассонг (Спортінг Канзас-Сіті, США), Дерек Корнеліус (Марсель, Франція), Люк де Фужероль (Фулхем, Англія), Джеймі Найт-Лебель (Кру Александра, Англія), Річі Ларея (Торонто), Джоуел Вотерман (Монреаль), Сем Адекугбе (Ванкувер Вайткепс).
- Півзахисники: Тейджон Б'юкенен (Вільярреал, Іспанія), Джейкоб Шаффельберг (Нешвілл, США), Ніко Сігур (Хайдук, Хорватія), Матьє Шуаньє (Грассгоппер, Швейцарія), Стівен Еуштакіу (Порту, Португалія), Ісмаєль Коне (Ренн, Франція), Натан Саліба (Монреаль), Алі Ахмед, Джейден Нелсон (обидва – Ванкувер Вайткепс).
- Нападники: Джонатан Девід (Лілль, Франція), Проміс Девід (Юніон Сент-Жилуаз, Бельгія), Данієль Джеббісон (Борнмут, Англія), Кайл Ларін (Мальорка, Іспанія), Тані Олувасеї (Міннесота Юнайтед, США).
Також 23 гравці увійшли у список збірної Нової Зеландії:
- Воротарі: Нік Цанев (Нортгемптон, Англія), Макс Крокомб (Бертон, Англія), Алекс Полсен (Окленд).
- Захисники: Тайлер Біндон (Редінг, Англія), Майкл Боксолл (Міннесота, США), Ліберато Какаче (Емполі, Італія), Фінн Серман (Портленд Тімберс, США), Білл Туїлома (Шарлотт, США), Каллан Елліот, Томмі Сміт, Френсіс де Вріс (усі – Окленд).
- Півзахисники: Джо Белл (Вікінг, Норвегія), Меттью Гарбетт (Бреда, Нідерланди), Елайджа Джаст (Санкт-Пельтен, Австрія), Каллум Макковатт (Сількеборг, Данія), Сарпріт Сінгх (Лейрія, Португалія), Марко Стаменич (Олімпіакос, Греція), Нандо Пейнакер (Окленд), Алекс Руфер (Веллінгтон Фенікс).
- Нападники: Бен Олд (Сент-Етьєн, Франція), Бен Вейн (Менсфілд, Англія), Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, Англія), Коста Барбарусес (Веллінгтон Фенікс).
Історії зустрічей
Україна лише одного разу в історії грала проти Канади. Було це ще у 2010-му році. Тоді "синьо-жовті" розписали бойову нічию 2:2 на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Підопічні Юрія Калитвинцева відігрались із 0:2 та врятувались від поразки. Голи у складі нашої збірної забивали Артем Мілевський та нинішній зрадник країни Анатолій Тимощук.
Натомість із Новою Зеландією Україна ще не зустрічалась. Водночас Канада не має жодного лобового поєдинку проти збірної Кот-д'Івуару. Також Нова Зеландія вперше зіграє проти Кот-д'Івуару.
Тому на уболівальників чекають чотири яскраві протистояння, які перепишуть історію футболу!