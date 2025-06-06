Этот товарищеский турнир в Канаде будет частью подготовки украинской сборной к отбору на чемпионат мира-2026. 24 Канал рассказывает о составе участников, расписание матчей, которая сложилась вокруг сборной Украины по футболу.

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Состав участников Canadian Shield

Участие в товарищеских соревнованиях примут четыре сборные:

Канада (организатор турнира);

Украина;

Новая Зеландия;

Кот-д'Ивуар.

Отметим, что Украина подходит к этому турниру с самым высоким рейтингом в ФИФА – 25-е место. На пять ступенек ниже расположилась Канада, 41-е место занимает сборная Кот-д'Ивуара, а Новая Зеландия идет 86-й.

Место проведения

Все четыре противостояния состоятся на стадионе "BMO Field" в Торонто (Канада), который открыли в 2007 году. Арена вмещает чуть более, как 28 тысяч болельщиков. Рекордное количество зрителей на этом стадионе составляет чуть более 40 тысяч (NHL Centennial Classic).



Стадион BMO Field / Фото Getty images

Отметим, что именно эта арена будет одной из тех, которая примет матчи чемпионата мира-2026 по футболу. Для этого вместимость стадиона увеличат до 45 тысяч.

Формат турнира в Канаде: начисление очков

Каждая сборная сыграет в рамках турнира по два поединка. Всего в Канаде будет сыграно четыре матча. Формат товарищеских баталий будет уникальным и очень необычным для футбольных болельщиков. Ни в одном из матчей не будет зафиксирована ничья, обязательно определится победитель.

Триумфатором Canadian Shield станет сборная, которая наберет наибольшее количество баллов.

Как будут начисляться очки: 3 балла (за победу в основное время), 2 очка (за победу в серии пенальти), 1 пункт (за поражение в серии 11-метровых) и 0 баллов (за поражение в основное время).

Расписание матчей

Поединки Canadian Shield распределены на несколько дней. Свои матчи украинская сборная проведет 7-го и 10-го июня. Украинским болельщикам придется немного сократить свой режим сна, чтобы поддержать "сине-желтых" в прямом эфире. Ведь обе встречи команды Сергея Реброва состоятся в позднее время – в 22:30 (против Канады) и 00:00 (против Новой Зеландии). Оба часа указаны по киевскому времени.

7 июня: Канада – Украина (22:30)

(22:30) 8 июня: Кот-д'Ивуар – Новая Зеландия (02:00)

11 июня: Украина – Новая Зеландия (00:00)

– Новая Зеландия (00:00) 11 июня: Канада – Кот-д'Ивуар (03:30)

Кто полетел на товарищеский турнир в Канаду: заявка Украины

Сергей Ребров сначала вызвал на турнир в Канаду вызвал на турнир в Канаду 26 исполнителей.

Вратари: Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер) Защитники: Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (Плимут), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба – Динамо), Александр Мартынюк (Александрия), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье)

Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (Плимут), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба – Динамо), Александр Мартынюк (Александрия), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье) Полузащитники: Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Кабаев (все – Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье)

Александр Зинченко (Арсенал), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зубков (Трабзонспор), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Николай Михайленко, Владислав Кабаев (все – Динамо), Иван Калюжный (Александрия), Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье) Нападающий: Роман Яремчук (Олимпиакос).



Заявка Украины на турнир в Канаде / Фото УАФ

Обратите внимание! В резервном списке сборной Украины оказались еще четверо игроков: вратарь Георгий Бущан (Аль-Шабаб), защитники Александр Сваток (Остин), Ефим Конопля и хавбек Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер).

Правда, эта первоочередная заявка уже претерпела изменения. Речь идет Александра Назаренко из Полесья (травма) и динамовца Владислава Дубинчака (ветрянка).

Зато в заявке украинской сборной есть два дебютанта: Александр Мартынюк из Оленксандрии и полузащитник Динамо Николай Михайленко. Роман Яремчук является единственным форвардом на турнир в Канаде, ведь Владислав Ванат находится в расположении "молодежки", где и Егор Ярмолюк.

В то же время в сборную впервые с 2020 года вернулся Евгений Чеберко, который играет за океаном.

Заявки соперников Украины

В заявку хозяек турнира Канады попали 23 футболиста. В составе "кленовых листьев" есть одноклубник нашего Ильи Забарного.

Вратари: Максим Крепо (Портленд Тимберс, США), Дейн Сент-Клер (Миннесота Юнайтед, США).

Максим Крепо (Портленд Тимберс, США), Дейн Сент-Клер (Миннесота Юнайтед, США). Защитники: Зоран Бассонг (Спортинг Канзас-Сити, США), Дерек Корнелиус (Марсель, Франция), Люк де Фужероль (Фулхэм, Англия), Джейми Найт-Лебель (Кру Александра, Англия), Ричи Ларея (Торонто), Джоуэл Уотерман (Монреаль), Сэм Адекугбе (Ванкувер Уайткэпс).

Зоран Бассонг (Спортинг Канзас-Сити, США), Дерек Корнелиус (Марсель, Франция), Люк де Фужероль (Фулхэм, Англия), Джейми Найт-Лебель (Кру Александра, Англия), Ричи Ларея (Торонто), Джоуэл Уотерман (Монреаль), Сэм Адекугбе (Ванкувер Уайткэпс). Полузащитники: Тейджон Бьюкенен (Вильярреал, Испания), Джейкоб Шаффельберг (Нэшвилл, США), Нико Сигур (Хайдук, Хорватия), Матье Шуанье (Грассхоппер, Швейцария), Стивен Эуштакиу (Порту, Португалия), Исмайель Коне (Ренн, Франция), Натан Салиба (Монреаль), Али Ахмед, Джейден Нелсон (оба – Ванкувер Уайткэпс).

Тейджон Бьюкенен (Вильярреал, Испания), Джейкоб Шаффельберг (Нэшвилл, США), Нико Сигур (Хайдук, Хорватия), Матье Шуанье (Грассхоппер, Швейцария), Стивен Эуштакиу (Порту, Португалия), Исмайель Коне (Ренн, Франция), Натан Салиба (Монреаль), Али Ахмед, Джейден Нелсон (оба – Ванкувер Уайткэпс). Нападающие: Джонатан Дэвид (Лилль, Франция), Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз, Бельгия), Даниэль Джеббисон (Борнмут, Англия), Кайл Ларин (Мальорка, Испания), Тани Олувасеи (Миннесота Юнайтед, США).

Также 23 игрока вошли в список сборной Новой Зеландии:

Вратари: Ник Цанев (Нортгемптон, Англия), Макс Крокомб (Бертон, Англия), Алекс Полсен (Окленд).

Ник Цанев (Нортгемптон, Англия), Макс Крокомб (Бертон, Англия), Алекс Полсен (Окленд). Защитники: Тайлер Биндон (Рединг, Англия), Майкл Боксолл (Миннесота, США), Либерато Какаче (Эмполи, Италия), Финн Серман (Портленд Тимберс, США), Билл Туилома (Шарлотт, США), Каллан Эллиот, Томми Смит, Фрэнсис де Врис (все – Окленд).

Тайлер Биндон (Рединг, Англия), Майкл Боксолл (Миннесота, США), Либерато Какаче (Эмполи, Италия), Финн Серман (Портленд Тимберс, США), Билл Туилома (Шарлотт, США), Каллан Эллиот, Томми Смит, Фрэнсис де Врис (все – Окленд). Полузащитники: Джо Белл (Викинг, Норвегия), Мэттью Гарбетт (Бреда, Нидерланды), Элайджа Джаст (Санкт-Пельтен, Австрия), Каллум Макковатт (Силькеборг, Дания), Сарприт Сингх (Лейрия, Португалия), Марко Стаменич (Олимпиакос, Греция), Нандо Пейнакер (Окленд), Алекс Руфер (Веллингтон Феникс).

Джо Белл (Викинг, Норвегия), Мэттью Гарбетт (Бреда, Нидерланды), Элайджа Джаст (Санкт-Пельтен, Австрия), Каллум Макковатт (Силькеборг, Дания), Сарприт Сингх (Лейрия, Португалия), Марко Стаменич (Олимпиакос, Греция), Нандо Пейнакер (Окленд), Алекс Руфер (Веллингтон Феникс). Нападающие: Бен Олд (Сент-Этьен, Франция), Бен Уэйн (Мэнсфилд, Англия), Крис Вуд (Ноттингем Форест, Англия), Коста Барбарусес (Веллингтон Феникс).

Истории встреч

Украина лишь однажды в истории играла против Канады. Было это еще в 2010-м году. Тогда "сине-желтые" расписали боевую ничью 2:2 на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Подопечные Юрия Калитвинцева отыгрались с 0:2 и спаслись от поражения. Голы в составе нашей сборной забивали Артем Милевский и нынешний предатель страны Анатолий Тимощук.

Зато с Новой Зеландией Украина еще не встречалась. В то же время Канада не имеет ни одного лобового поединка против сборной Кот-д'Ивуара. Также Новая Зеландия впервые сыграет против Кот-д'Ивуара.

Поэтому болельщиков ждут четыре ярких противостояния, которые перепишут историю футбола!