Участие в мини турнире примет Канада, Новая Зеландия и Украина. Главный тренер Сергей Ребров объявил заявку "сине-желтых" на июньские матчи, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

Читайте также Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2025 год

Заявка сборной Украины

В основной список игроков, которые отправятся на товарищеский мини турнир в Канаде, было вызвано 26 исполнители. В резерв попали еще 4 игрока.

Украина стартует на Canadian Shield матчем против хозяйки турнира Канады – 7 июня. Во второй игре подопечные Сергея Реброва сыграют против Новой Зеландии – 10 июня.

Заявка сборной Украины на мини турнир в Канаде / Фото УАФ

Напомним, что отбор на чемпионат мира 2026 года сборная Украины начнет матчем против Франции. Игра состоится 5 сентября 2025 года.