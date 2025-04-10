Украинская ассоциация футбола обнародовала календарь матчей сборной на 2025 год. Уже в июне подопечные Сергея Реброва начнут подготовку к квалификации на ЧМ-2026, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Когда будет играть сборная Украины в 2025 году

Впервые в своей истории сборная Украины сыграет в Канаде. "Сине-желтые" примут участие в турнире Canadian Shield.

Украинцы сыграют два поединка: с канадцами (7 июня) и сборной Новой Зеландии (10 июня). Ранее национальная команда Украины не встречалась с этими соперниками. Тренерский штаб нашей сборной просмотрит игроков, которые смогут усилить команду.

В сентябре подопечные Реброва стартуют в квалификации на чемпионат мира-2026. Соперниками "сине-желтых" за путевку на Мундиаль будут сборные Франции, Азербайджана и Исландии.

Календарь матчей сборной Украины на 2025 год / фото УАФ

Напомним, что свои первые матчи в 2025 году сборная Украины провела в марте. В рамках плей-офф Лиги наций украинцы уступили Бельгии по итогам двух матчей (3:1 и 0:3). "Сине-желтые" не сумели повыситься в классе и продолжат выступления в дивизионе В.