Сборная Украины узнала полный список соперников в квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва попала в отборочную группу D к Франции, Исландии и Азербайджану.

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Победитель квартета напрямую выйдет на Мундиаль, тогда как вице-чемпион группы попадет в стыковые матчи за право выхода на турнир. 24 Канал рассказывает обо всех четырех соперниках нашей команды в квалификации.

ФРАНЦИЯ

Тренер: Дидье Дешам

Место в рейтинге ФИФА: 2

Лучший результат на ЧМ: победа (1998, 2018)

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Килиан Мбаппе (170 млн евро)

Лидеры: Мбаппе, Канте, Меньян, Дембеле, Чуамени

История встреч с Украиной:

ДАТА ТУРНИР МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 27.03.1999 отбор Евро-2000 (группа) Франция – Украина 0:0 - 04.09.1999 отбор Евро-2000 (группа) Украина – Франция 0:0 - 06.06.2004 спарринг Франция – Украина 1:0 Зидан, 88 02.06.2007 отбор Евро-2008 (группа) Франция – Украина 2:0 Рибери, 57, Анелька, 71 21.11.2007 отбор Евро-2008 (группа) Украина – Франция 2:2 Воронин, 14, Шевченко, 46 – Анри, 20, Гову, 34 06.06.2011 спарринг Украина – Франция 1:4 Тимощук, 53 – Гамейро, 58, Мартен, 87, 90, Кабул, 89 15.06.2012 Евро-2012 Украина – Франция 0:2 Менез, 53, Кабай, 56 15.11.2013 отбор ЧМ-2014 (плей-офф) Украина – Франция 2:0 Зозуля, 61, Ярмоленко, 83 (пен) 19.11.2013 отбор ЧМ-2014 (плей-офф) Франция – Украина 3:0 Сахо, 22, 72, Бензема, 34 07.10.2020 спарринг Франция – Украина 7:1 Камавинга, 9, Жиру, 24, 33, Миколенко, 39 (аг), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 89 – Цыганков, 53 24.03.2021 отбор ЧМ-2022 (группа) Франция – Украина 1:1 Гризманн, 19 – Кимпембе, 57 (пен) 04.09.2021 отбор ЧМ-2022 (группа) Украина – Франция 1:1 Шапаренко, 44 – Марсьяль, 50

Фаворит нашей группы определялся в битвах Франции и Хорватии в четвертьфинале Лиги наций. Первую игру неожиданно выиграли "клетчатые" 2:0, однако на "Стад-де-Франс" подопечные Дешама победили с таким же счетом и прошли дальше в серии пенальти.

То есть, можно констатировать, что нашей сборной не повезло с соперником из первой корзины. Французы продолжают оставаться одной из лучших сборных мира.

О многом говорит тот факт, что с 2016 года французы лишь раз остановились раньше полуфинальной стадии на Евро или ЧМ. Более того, на двух последних Мундиалях Франция играла в финалах и выиграла его в 2018 году.



Франция выиграла ЧМ-2018 / фото ФИФА

Параллельно с этим "Ле Бле" торжествовали в Лиге наций в 2021-м и претендуют на этот трофей уже в текущем розыгрыше. Главным фактором успеха французов стоит отметить прекрасную работу академий по всей стране и даже по всему миру.

Скаутам французских клубов удается заманивать выходцев из стран Африки или Северной Америки к себе, после чего предоставлять им гражданство Франции. Как следствие, лучшие получают вызов в главную команду страны.

Благодаря этой идеально слаженной работе Франция ежегодно имеет два или даже три полноценных состава из топ-игроков. Безусловно, главной звездой этой команды стоит называть Килиана Мбаппе.

В свои 26 нападающий уже успел выиграть "золото" и "серебро" на ЧМ, а также ворваться в топ-тройку главных бомбардиров сборной Франции. Кроме этого, Килиан забивал в финале в 2018-м, а в 2022-м вообще оформил хет-трик в ворота Аргентины.



Мбаппе является безусловным лидером сборной Франции / фото Getty Images

Кроме того, разыгрался Усман Дембеле, который штампует пачками голы за ПСЖ в этом году. Оживил свою карьеру Рандал Коло Муани после трансфера в Ювентус, а Маркус Тюрам не сбавляет обороты в Серии А за Интер. На этом фоне даже Олисе, Барколя, Коман и Нкунку выглядят не так ярко.

В центре поля лидером является Чуамени из Реала, тогда как в защите не о чем беспокоиться тоже. Салиба демонстрирует топ-уровень в Арсенале, Конате является железно основным в Ливерпуле, а Упамекано всегда имеет игровую практику в Баварии. Так же надежно играет на воротах Майк Меньян из Милана.



Дешам проводит последний цикл в сборной Франции / фото Getty Images

Стоит отметить, что ЧМ-2026 станет последним турниром Дидье Дешама во главе сборной. Именно он является создателем всех последних успехов команды, поэтому ему вряд ли захочется создавать себе проблемы на пути к Мундиалю.

Его команда на голову или даже больше сильнее Украины, Исландии и Азербайджана, поэтому только чудо может помешать "Ле Бле" квалифицироваться дальше с первого места. Нашей же команде стоит брать максимум в играх с аутсайдерами и надеяться на возможный кризис у французов.

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ИСЛАНДИЯ

Тренер: Арнар Гуннлаугссон

Место в рейтинге ФИФА: 70

Лучший результат на ЧМ: 4 место в группе (2018)

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Альберт Гудмундссон (28 млн евро)

Лидеры: Сигурдссон, А. Гудмундссон, Оскарссон, Гаральдссон, Гуннарссон

История встреч с Украиной:

ДАТА ТУРНИР МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 31.03.1999 отбор Евро-2000 (группа) Украина – Исландия 1:1 Ващук, 59 – Л. Сигурдссон, 66 08.09.1999 отбор Евро-2000 (группа) Исландия – Украина 0:1 Ребров, 43 (пен) 05.09.2016 отбор ЧМ-2018 (группа) Украина – Исландия 1:1 Ярмоленко, 41 – Финнбогасон, 6 05.09.2017 отбор ЧМ-2018 (группа) Исландия – Украина 2:0 Г. Сигурдссон, 47, 66 26.03.2024 отбор Евро-2024 (плей-офф) Украина – Исландия 2:1 Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Именно исландцы должны стать нашим главным соперником в борьбе за место "позади Франции" и путевку в стыковые игры. Как у нашей команды, так и у скандинавов нет "запасного пути" в плей-офф через Лигу наций, поэтому третье место в отборочной группе будет равно вылету.

Однако относительно оппонента из третьей корзины стоит сказать, что здесь Украине скорее повезло. Нам могли выпасть довольно сильные Шотландия, Словения или Босния, кусачие грузины или неуступчивые ирландцы. Впрочем именно Исландия сейчас выглядит более удобным соперником для "сине-желтых".

Пик в истории исландцев был в конце 10-х годов, когда команда зажгла на Евро-2016 и попала на ЧМ-2018. Тогда скандинавы добрались до четвертьфинала ЧЕ, выбив в плей-офф самих англичан. А вот на последние три крупных турнира Исландия уже не ездила.

Причем на ЧМ-2022 вообще не имела шансов попасть, тогда как в отборах на Евро-2020 и Евро-2024 останавливалась в финалах плей-офф. В последнем случае их выбила именно Украина. Это можно объяснить довольно легко, ведь на ЧЕ куда легче попасть чем на Мундиаль.

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Реальная сила этих исландцев куда ниже команды конца 10-х. По сути, в сборной среди численного количества серых игроков есть три более-менее примечательные "звездочки". В первую очередь, речь о нападающем Фиорентины Альберте Гудмундссоне.



Гудмундссон забивал Украине в плей-офф отбора на Евро-2024 / фото из инстаграма игрока

Форвард засветился в Серии А прошлого сезона в Дженоа вместе с Малиновским (14 голов). А вот стабильно заиграть в Фиорентине ему мешают травмы. Также в Исландии возлагают большие надежды на Орри Оскарссона из Реал Сосьедада.

Парню пока только 20 лет, он уже забил семь голов за басков в этом сезоне. Тем не менее в этой команде большая конкуренция в нападении, поэтому ему тяжело пробиться в старт. А вот хавбек Арнар Гаральдссон является безоговорочно основным в Лилле и демонстрирует там лидерские качества.

В остальном же Исландия – довольно посредственная команда с игроками из низших дивизионов топ-лиги или же из элиты второстепенных чемпионатов. Команда Реброва превосходит классом этого соперника, поэтому главная задача для "сине-желтых" – не уступить ему в характере. В этом исландцы довольно сильны.

АЗЕРБАЙДЖАН

Тренер: Фернанду Сантуш

Место в рейтинге ФИФА: 117

Лучший результат на ЧМ: Лучший результат на ЧМ: не участвовали

Самый дорогой игрок (Transfermarkt): Нариман Ахундзаде (1,8 млн евро)

Лидеры: Гусейнов, Махмудов, Шейдаев

История встреч с Украиной:

ДАТА ТУРНИР МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 28.02.2006 спарринг Азербайджан – Украина 0:0 - 15.08.2006 спарринг Украина – Азербайджан 6:0 Воронин, 3, Назаренко, 12, Ротань, 25, Гусев, 45, Воробей, 71, Белик, 90+1

Любой соперник из четвертой корзины не должен был бы выглядеть проблемным для Украины. Да, условные Болгария, Армения или Люксембург могут создать неприятности, но подопечные Реброва все равно на голову выше всех них.

Тем более, за Азербайджан. Кавказская команда никогда всерьез не претендовала на выход на ЧМ или Евро. Ее максимум – четвертое место в отборочной группе. При этом по итогу текущей Лиги наций азербайджанцы опустились из дивизиона С в D, взяв лишь одно очко.

Это неудивительно, ведь подбор игроков "красно-синих" очень скромный. Большинство из них выступают в родном чемпионате, а легионеры вообще не впечатляют в своих довольно посредственных клубах.

Единственным козырем Азербайджана может стать фигура главного тренера. Прошлым летом команду возглавил Фернанду Сантуш, который доводил родную Португалию до двух громких побед. Речь о "золоте" на Евро-2016 и успехе в Лиге наций 2018-2019.



Фернанду Сантуш пока не впечатляет во главе Азербайджана / фото из инстаграма сборной

Впрочем после этого Сантуш откровенно сдал. На ЧМ-2018 и Евро-2020 он остановился в 1/8 финала, а на ЧМ-2022 – в четвертьфинале. После ухода из родной сборной Фернанду провалился в сборной Польши и Бешикташе.

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Да и в Азербайджане его дела крайне плохи, ведь провал в этой Лиге наций был именно при его каденции. А недавно его команда умудрилась проиграть экзотической сборной Гаити 0:3.

Поэтому ожидать от него чуда не стоит, тем более с таким подбором игроков. Если Украина наберет меньше шести очков в играх с кавказцами, это будет сенсация и провал.

Календарь сборной Украины в отборе на ЧМ-2026: