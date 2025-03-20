Сборная Японии первой квалифицировалась на Мундиаль-2026. В рамках седьмого тура азиатского отбора "синие самураи" обыграли Бахрейн и досрочно вышли на ЧМ-2026, пишет 24 Канал.

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Япония вышла на ЧМ-2026

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Все решилось во второй половине игры. Точные удары Даичи Камада и Такефуси Кубо принесли победу Японии и путевку на чемпионат мира-2026.

Япония – участник ЧМ-2026 / фото из сети Х сборной Японии

Этот результат гарантировал "синим самураям" минимум второе место в таблице отбора. Японцы опережают Саудовскую Аравию, которая идет третьей, на 13 очков. До завершения отбора осталось провести еще три тура.

Группа С азиатской квалификации

Отметим, что две сборные по итогам отбора выходят на прямую к ЧМ-2026, а третья и четвертая сыграют в плей-офф.

Кто примет участие в ЧМ-2026

На правах стран-организаторов США, Мексика и Канада автоматически стали участниками чемпионата мира-2026. Первой сборной, которая преодолела отбор, стала команда Японии. И теперь осталось определить еще 44 команды. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Европа будет делегировать на турнир 16 стран-участниц. Первые матчи квалификации состоятся 21 марта 2025 года.

Сборная Украины будет бороться за выход на Мундиаль с Исландией, Азербайджаном и победителем пары Франция – Хорватия.

Список участников ЧМ-2026