Бывший игрок сборной Украины Сергей Сидорчук высказался относительно матча против Бельгии. Полузащитник назвал самого опасного игрока Бельгии, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Проблема для сборной Украины

Сергей Сидорчук прошелся по составу игроков сборной Бельгии. Экс-футболист сборной Украины считает, что наибольшую угрозу представляет не Ромелу Лукаку, которого на Евро-2024 закрыл Александр Сваток.

Сидорчук считает, что Доку, несмотря на его ошибки в игре, может составить наибольшую опасность для сборной Украины в игре. Сергей отметил, что против него сложно играть один в один.

Доку может вызвать беспокойство среди защитников, когда начинает обыгрывать один в один. И для меня это сейчас самый опасный игрок у бельгийцев,

– сказал Сидорчук.

Сергей Сидорчук воздержался от прогнозов на матч Украина – Бельгия. Экс-игрок "сине-желтых" отметил, что он будет просто смотреть футбол и болеть за сборную

Напомним, что матч между Украиной и Бельгией начнется в 21:45 по киевскому времени.