К сожалению, не все игроки смогут помочь национальной команде в матче против "красных дьяволов". В частности, это Артем Довбык, который выбыл перед игрой из-за заболевания.

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Как повлияет потеря Довбыка

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал потерю Артема Довбыка накануне матча против Бельгии, информирует 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Я не могу сказать, что он – незаменим, но то, что из-за его отсутствия практически исчезнет конкуренция среди нападающих – факт,

– сказал Федорчук.

Специалист также высказался относительно Михаила Мудрика. Олег Федорчук считает, что вингер Челси мог бы помочь команде своей взрывчатостью и умением играть один в один.

Напомним, что первый матч сборная Украины сыграет против Бельгии в испанской Мурсии. Игра за выход в элитный дивизион Лиги наций начнется в 21:45 по киевскому времени.