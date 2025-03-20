На жаль, не всі гравці зможуть допомогти національній команді у матчі проти "червоних дияволів". Зокрема, це Артем Довбик, який вибув перед грою через захворювання.

Читайте також Ребров оголосив заявку збірної України на матч проти Бельгії

Як вплине втрата Довбика

Відомий український тренер Олег Федорчук прокоментував втрату Артема Довбика напередодні матчу проти Бельгії, інформує 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Я не можу сказати, що він – незамінний, але те, що через його відсутність практично зникне конкуренція серед нападників – факт,

– сказав Федорчук.

Фахівець також висловився стосовно Михайла Мудрика. Олег Федорчук вважає, що вінгер Челсі міг би допомогти команді своєю вибуховістю та вмінням грати один в один.

Нагадаємо, що перший матч збірна України зіграє проти Бельгії в іспанській Мурсії. Гра за вихід в елітний дивізіон Ліги націй розпочнеться о 21:45 за київським часом.