Збірна Україна зіграє проти Бельгії матч в межах Ліги націй ввечері 20 березня. Домашній матч "синьо-жовті" проведуть в Іспанії на стадіоні "Мурсії".

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Заявка збірної України

Вперше у заявці можна побачити Єгора Назарину з Шахтаря. Також до заявки знову потрапили Іван Калюжний та Олександр Назаренко. До списку цього разу потрапив і голкіпер Реала Андрій Лунін.

До заявки не потратили Артем Довбик та Валерій Бондар.



Заявка збірної України на матч проти Бельгії / Фото УАФ

Відзначимо, що матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.