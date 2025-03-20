Це лише друге лобове протистояння в історії України та Бельгії. Вперше ці національні команди зіграли між собою в останньому турі групового раунду чемпіонату Європи-2024. Та гра закінчилась нульовою нічиєю, яка не дозволила команді Сергія Реброва вийти у плей-оф Євро, повідомляє 24 Канал.

До теми Чи змусить команда Реброва хапатись за голову українців: прогноз на матч Україна – Бельгія

Друге протистояння в історії

Напередодні поєдинку Сергій Ребров втратив захисника англійського Плімута Максима Таловєрова, який покинув табір "синьо-жовтих" через ушкодження. Замість нього із резервного списку довикликали оборонця американського Остіна Олександра Сватка.

Також невідома доля Михайла Мудрика, адже результатів проби "В" досі немає.

Натомість у збірну Бельгії повернувся перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа. Сталось це після зміни головного тренера. Адже із Доменіко Тедеску у Куртуа був конфлікт. Матчі проти України будуть першими для Руді Гарсії на посаді нового головного наставника "червоних дияволів".

Зверніть увагу! Матч Україна – Бельгія розпочнеться 20 березня о 21:45 за київським часом. Головним арбітром поєдинку буде 36-річний Сандро Шерер, який очолить швейцарську бригаду суддів.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія