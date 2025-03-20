Сборная Украины сыграет против Бельгии матч в рамках Лиги наций вечером 20 марта. Домашний матч "сине-желтые" проведут в Испании на стадионе "Мурсии".

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Заявка сборной Украины

Впервые в заявке можно увидеть Егора Назарину из Шахтера. Также в заявку снова попали Иван Калюжный и Александр Назаренко. В список на этот раз попал и голкипер Реала Андрей Лунин.

В заявку не попали Артем Довбик и Валерий Бондарь.



Заявка сборной Украины на матч против Бельгии / Фото УАФ

Отметим, что матч начнется в 21:45 по киевскому времени.