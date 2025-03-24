"Сине-желтые" подходили к этому поединку, имея гандикап в два мяча. До 70-й минуты счет на табло не менялся, однако после этого "красные дьяволы" выдали мощную концовку и забили три гола, которые позволили им на следующий сезон остаться в дивизионе A.

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Что сказал Ребров после матча

По завершению игры состоялась традиционная послематчевая пресс-конференция. На ней главный тренер сборной Украины прокомментировал фиаско своей команды и рассказал, почему не удалось удержать преимущество, которое "сине-желтые" обеспечили себе в Мурсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

"Не ошибся ли я со стартовым составом, учитывая итоговый результат? Я не считаю, что это неправильное решение. Вы видите по той игре, которую мы провели, а я вижу по состоянию футболистов. Очень многие игроки были уставшими. К сожалению, Виктор Цыганков не мог выйти в старте, не мог играть 90 минут. Поэтому мы сделали такие изменения.

В первом тайме мы играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но и бельгийцы ничего не создали. Поэтому я не считаю, что это было неправильное решение. Сегодня сборная Бельгии была совсем другой – прессинговала, прибавила в скорости. Я считаю, что Жереми Доку, который вышел на поле, очень много сделал для своей команды в атаке", – сказал Ребров.

Также Сергей Станиславович ответил на вопрос, почему тренерский штаб не предусмотрел, что Бельгия будет играть иначе, чем в первом матче и почему "сине-желтые" не смогли почти ничего создать в атаке на стадионе в Генке:

Потому что мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Наоборот, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма в Мурсии, когда мы проводили хорошие атаки и забили три мяча. Но сегодня сборная Бельгии не дала нам шансов на такие быстрые атаки. Я сказал игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Поэтому важно было выходить в атаки. Но мы были под давлением и не имели такой возможности.

Отдельно Сергей Ребров прокомментировал повреждение Виталия Миколенка, который был заменен во втором тайме:

Он сделает МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия. Если он не продолжил игру, то повреждение действительно было серьезным.

Напоследок наставник сборной Украины отреагировал на дискуссии в прессе относительно того, нужно ли "сине-желтым" выходить в Лигу А или лучше оставаться во втором по силе дивизионе Лиги наций.

"Любая игра сборной Украины сейчас – для наших болельщиков, для бойцов. Игроки не думали о дивизионах, а старались действовать на максимуме. Действительно, для меня это больше товарищеский турнир, но так проигрывать...

Я согласен, что сейчас все расстроены. Посмотрим дальше. В этих матчах мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложным для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Да, все расстроены, но надо работать и готовиться к отбору", – сказал Ребров.

К слову. После четвертьфинала Лиги наций Украина узнала последнего соперника в отборочной группе на ЧМ-2026. Он определился в противостоянии Франция – Хорватия.

Отметим, что первый матч квалификации на Мундиаль "сине-желтые" сыграют 5 сентября. До этого наша национальная команда проведет еще товарищеский турнир в Канаде в начале лета, где сыграет с хозяевами и Новой Зеландией.