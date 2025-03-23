"Красные дьяволы" понесли потери перед игрой против подопечных Сергея Реброва. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа не попал в заявку на матч, сообщает 24 канал со ссылкой на HLN.be.

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Что случилось с Куртуа

Накануне матча против сборной Украины Тибо Куртуа почувствовал дискомфорт. Поэтому его отсутствие в игре против "сине-желтых" назвали "мерой предосторожности", ведь он также является основным голкипером Реала.

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил, что Куртуа не готов к матчу на 100 процентов. Наставник "красных дьяволов" отметил, что у Тибо проблемы с коленом.

Напомним, что 29 марта Реал сыграет против Леганеса в Ла Лиге. Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин может получить шанс из-за проблем со здоровьем Тибо Куртуа.