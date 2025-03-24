Последним участником квартета "D" стала сборная Франции. "Ле Бле" по сумме двух четвертьфинальных матчей выбила Хорватию, пишет 24 Канал.
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Все соперники Украины
Команда Дидье Дешама проиграла первую игру 0:2, но в основное время домашнего матча оформила идентичную победу, переведя противостояние в дополнительные таймы, а затем в серию пенальти. В футбольной фортуне француи были сильнее 5:4.
Именно благодаря этому проходу Франция стала последним участником группы, где будет играть Украина, в отборе на ЧМ-2026 по футболу.
Также в квартет "D" попали сборные Азербайджана и Исландии.
Также определился и календарь игр Украины в квалификации ЧМ. Первый матч "сине-желтые" сыграют 5 сентября против Франции. Это будет номинально домашняя игра для нашей сборной.
Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026 / Фото УАФ
Отбор Украина закроет домашним матчем против Исландии 16 ноября.