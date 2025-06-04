Если со сборной Канады наши ребята уже имели подобный опыт выступлений на футбольном поле, то игра против Новой Зеландии откроет новую главу в книге с названием: "История выступлений сборной Украины по футболу". "Сине-желтые" уже не впервые сыграют против заокеанских соперников. 24 Канал углубился в историю и узнал, с какими сборными за океанов играли наши украинские футбольные казаки.

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Канада

Начнем с ближайшего соперника нашей сборной – Канады. Украинская дружина лишь однажды в истории делили одно поле с этой национальной командой. Было это еще в октябре 2010 года. Тот матч имел товарищеский характер и состоялся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Первый тайм сложился для "сине-желтых", мягко говоря, не слишком удачно. По состоянию на 30-ю минуту игры счет в матче был уже 0:2 в пользу "кленовых листьев". Голы в ворота Андрея Пятова забивали Симеон Джексон и Атиба Гатчинсон.

После перерыва тогда еще подопечные Юрия Калитвинцева заиграли лучше и уже на 59-й минуте сократили свое отставание до минимума 1:2. Артем Милевский результативно замкнул передачу Олега Гусева. А в конце поединка нынешний предатель Украины Анатолий Тимощук сравнял цифры на табло, установив окончательный счет встречи 2:2.

Видеообзор матча Украина – Канада (2010)

США

Относительно противостояний против США, то у нашей сборной самая большая история матчей – аж четыре (все – товарищеские). Впервые "сине-желтые" сыграли против Соединенных Штатов Америки в далеком сезоне-1991/1992. Дебютная игра между национальными командами не принесла ни победного результата, ни голов. Нулевая ничья на "Buffalo City Stadium".

Второй раз команды встретились в товарищеском матче уже в следующем году (1993). На этот раз коллективы подарили то, чего не было в первом поединке. Уго Перес открыл счет в матче, выведя США вперед 1:0. Украина же ответила дублем Виктора Леоненко, который привел нашу сборную к выездной победе 1:2.

В том же году украинская сборная провела еще одну товарищескую игру против заокеанского соперника, и снова – победила. Правда, этот раз минимально 0:1. Единственный и победный гол в матче на 36-й минуте забил Сергей Попов.

Последний раз Украина играла против США 5 марта 2014 года. И снова удачно! Команда Михаила Фоменко благодаря результативным ударам Андрея Ярмоленко и Марко Девича оформила домашнюю победу со счетом 2:0. США так и не знает, как это побеждать в противостояниях нашу сборную.

Видеообзор матча Украина – США (2014)

Мексика

Еще одной заокеанской сборной. с которой играла наша национальная команда является Мексика. Лишь однажды судьба сводила эти коллективы на футбольном поле. Было это 20 октября 1993 года в товарищеском поединке, который закончился в пользу мексиканцев 2:1.

Интересно, что хоть счет и 2:1, но украинские футболисты в этом матче не забивали. Тот единственный мяч "сине-желтых" в поединке подарил нападающий Мексики Луис Роберто Альвес, который отметился автоголом.

Видео голов в матче Мексика – Украина (1993)

Бразилия

Также однажды нашу сборная встречалась с Бразилией (11 октября 2010 года). В обоих таймах в украинские ворота залетали голы. Сначала Дани Алвес на 24-й минуте размочил нули на табло после передачи Робиньо. А уже во второй половине встречи голкипер "сине-желтых" Андрей Дикань вынимал мяч из собственных владений после удара Алешандре Пату, который удвоил преимущество в счете.

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Финальный свисток зафиксировал уверенную победу бразильцев со счетом 2:0.

Видеообзор матча Бразилия – Украина (2010)

Коста-Рика

Нашлось место в истории сборной Украины и Коста-Рике. В 2006-м году наша сборная проехалась катком по гостям товарищеского матча. На НСК "Олимпийский" наши казаки отправили в ворота оппонентов четыре гола, которые не нашли ответа от соперника.

Уже в первом тайме украинцы гарантировали себе победу, доведя цифры на табло в Киеве до 3:0. Сергей Назаренко, Андрей Воробей и Максим Калиниченко записали свои фамилии в протокол авторов голов.

После перерыва Алексей Белик довел счет до разгромного 4:0. Подопечные Олега Блохина праздновали убедительную победу!

Видеообзор игры Украина – Коста-Рика (2006)

Уругвай

В сезоне-2011/2012 Украина выдала результативный товарищеский матч против Уругвая. Поединок на ОСК "Металлист" подарил болельщикам аж пять голов. Однако есть один нюанс... Украина потерпела поражение 2:3. Хотя первая половина встречи была за нашей сборной. Голы Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, а ответный мяч Альваро Гонсалеса Соберона установил окончательный счет первого тайма – 2:1 в пользу "сине-желтых".

Однако второй тайм остался за гостями. Мячи Диего Лугано и Абель Эрнандеса перевернули игру с ног на голову. Уже Уругвай повел на табло 2:3. Подопечным Олега Блохина уже не удалось спастись от поражения.

Украина – Уругвай: видеообзор матча (2011)

Чили

Также в своей истории сборная Украины имеет один товарищеский матч против Чили. 7 сентября 2010 года "сине-желтые" добавили в свой актив еще одну победу над заокеанской сборной. На 36-й минуте Ярослав Ракицкий вывел нашу команду вперед 1:0. Этот гол стал первым и единственным в стартовые 45 минут.

На 65-й минуте Александр Алиев удвоил преимущество Украины 2:0. Гости ответили лишь в конце матча благодаря результативному удару Маурисио Ислы. Этот мяч стал последним во встрече, но не принес положительного результата чилийцам – 2:1 победа Украины.

Видеообзор матча Украина – Чили (2010)

Уже 7-го и 11-го июня украинская сборная пополнит свою историю матчей против заокеанских команд. У заявку на турнир в Канаду Сергей Ребров вызвал 26 футболистов, а также еще четверо в резервном списке. Правда, уже из этого списка вылетел динамовец Владислав Дубинчак, у которого ветрянка.

Отметим, что оба матча Украины будут сыграны в поздний период по киевскому времени. Игра против Канады состоится 7 июня в 22:30, а против Новой Зеландии – 11 июня в 00:00 (по киевскому времени).