9 октября 1999-го года Андрей Шевченко забил один из своих самых памятных голов в карьере. До 87-й минуты Россия вела в счете 1:0 благодаря голу Карпина.

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Как Шевченко забивал России

За три минуты до конца основного времени Украина заработала право на штрафной, который взялся выполнять Шевченко. Нападающий сделал передачу во вратарскую площадку, где Филимонов забросил мяч в свои ворота. Российский голкипер допустил одну из самых серьезных ошибок в футболе.

Шевченко установил окончательный счет встречи 1:1 и вывел Украину в стыковые матчи за право выхода в финальную часть Евро-2000. К сожалению, за двумя поединками "сине-желтые" уступили Словении 2:3.

Андрей Шевченко вспомнил памятный гол в ворота российской сборной, передает 24 Канал.

Это приятный момент. Очень незабываемый момент. Главное тогда был результат. Мы не имели права проиграть России, и справились с задачей. Мы добились результата. Думаю, вся страна была благодарна нам за это. Если все так помнят мой гол, это означает, что он стал таким символом, поэтому я горжусь очень им,

– сказал бывший нападающий "сине-желтых".

Видео гола Шевченко в ворота России

Отметим, что за спиной Андрея Шевченко 48 голов и 9 ассистов в 111-ти матчах за сборную Украины по футболу. Андрей Николаевич попрощался с футболом после домашнего Евро-2012. Его последним клубом в карьере было киевское Динамо.