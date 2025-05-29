Презентовали легендарные награды сами обладатели "Золотых мячей" – Андрей Шевченко, Игорь Беланов и Олег Блохин. Экспозиция самых престижных футбольных наград разместилась в самом сердце Львова – площади Рынок, сообщает 24 Канал.

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Уникальное турне легендарных наград

"Золотые мячи" во Львове: смотрите видео

Со вступительными словами всех присутствующих поздравили директор сети офлайн-магазинов ROZETKA, представитель организатора турне "Золотых мячей" Елена Заболотная, мэр Львова Андрей Садовый и все трое обладателей наград.

Нам сегодня важна каждая победа и быть с людьми, которые делали невозможное. Вы всегда были, есть и будет нашими героями. Большое вам спасибо. Слава Украине,

– сказал Андрей Иванович Садовый.



Презентация "Золотых мячей" во Львове / Фото 24 Канала, Софии Кулай

Также к присутствующим и молодому украинскому поколению обратился нынешний президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Андрей Николаевич назвал основную цель такого проекта.

В первую очередь хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за эту возможность, за то, что они защищают нашу страну. Всем ребятам и девушкам, за то, что мы можем проводить такое мероприятие. Я думаю, это первый раз в истории сразу три "Золотых мяча" собрались вместе. Наша главная цель – вдохновить и смотивировать нашу молодежь. Я верю, что в Украине будет четвертый "Золотой мяч". Мы все верим в это. Поэтому еще раз хотим смотивировать нашу молодежь для того, чтобы они даже в такое время верили и знали, что футбол предоставляет возможность. Слава Украине!

– сказал президент УАФ.

"Скоро будет 50 лет, как я получил "Золотой мяч", первый для Украины. Футбол – это игра, в которой важны характер и настойчивость, а еще сила духа, которую сейчас ежедневно демонстрируют украинцы. Я верю, что среди наших детей растет тот, кто принесет Украине четвертый "Золотой мяч", – рассказал Олег Блохин.



Презентация "Золотых мячей" во Львове / Фото 24 Канала, Софии Кулай

После чего представители СМИ имели несколько минут, чтобы задать свои вопросы обладателям "Золотых мячей". Журналисты погрузили легенд футбола в тот момент получения наград, а также речь зашла из за современное поколение украинского футбола. Также Андрей Шевченко и Игорь Беланов поделились своими прогнозами на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Интер, который состоится уже в эту субботу, 31 мая.

Обратите внимание! Рядом с экспозицией футбольные фаны смогли приобрести специально созданную для проекта линейку товаров: золотые футбольные мячи, футболки, бутылки и плакаты с подписями трех обладателей самой престижной индивидуальной награды. Вся прибыль от продажи уникальных товаров будет направлена на проведение детского турнира "Школьный мяч" от Украинской ассоциации футбола.

Также Андрей Шевченко не стал выделять одного украинского футболиста, который в будущем может принести нашей стране четвертый "Золотой мяч". В своем общении с прессой вспомнил о ближайшем визите сборной Украины по футболу на турнир четырех наций "Canadian Shield" в Канаду.

По словам президента УАФ, этот визит за океан будет иметь очень важное значение.

Я жду важного результата от футболистов за национальную команду. Мы скоро выезжаем в турне в Канаду. Это страна, которая больше всего, пожалуй, поддерживает Украину. Там очень большая украинская диаспора, поэтому нам очень важно сохранять все эти связи. Команда готовится и хочет продемонстрировать хороший футбол. Я, как президент, тоже обязательно поеду. Будет делать много различных активностей. Мы перевозим музей украинского футбола в Канаду. Хотим показать всем нашу историю. Как раз эти три "Золотых мяча" – наша история. Немного стран в мире могут сказать, что у них есть три обладателя "Золотого мяча". Мы хотим, чтобы наша молодежь была мотивирована, несмотря на то, что у нас идет война. Мы должны идти вперед и сделать все, чтобы наша молодежь развивалась,

– заявил Андрей Шевченко.

Сделать памятные фото с "Золотыми мячами" во Львове можно будет до 1 июня (с 10:00 до 20:00) рядом со Львовской ратушей. После чего награды отправятся в турне по 11-ти украинским городам. Это подарок для настоящих ценителей футбола от ROZETKA, которая празднует свое 20-летие.

Презентация "Золотых мячей" во Львове / Фото Андрея Ющака