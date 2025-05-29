Презентували легендарні нагороди самі володарі "Золотих м'ячів" – Андрій Шевченко, Ігор Бєланов та Олег Блохін. Експозиція найпрестижніших футбольних нагород розмістилась у самісінькому серці Львова – площі Ринок, повідомляє 24 Канал.

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Унікальне турне легендарних нагород

"Золоті м'ячі" у Львові: дивіться відео

Зі вступними словами усіх присутніх привітали директорка мережі офлайн-магазинів ROZETKA, представниця організатора турне "Золотих мʼячів" Олена Заболотна, мер Львова Андрій Садовий та усі троє володарі нагород.

Нам сьогодні важлива кожна перемога та бути із людьми, які робили неможливе. Ви завжди були, є і буде нашими героями. Велика вам подяка. Слава Україні,

– сказав Андрій Іванович Садовий.



Презентація "Золотих м'ячів" у Львові / Фото 24 Каналу, Софії Кулай

Також до присутніх та молодого українського покоління звернувся нинішній президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. Андрій Миколайович назвав основну ціль такого проєкту.

У першу чергу хочу подякувати Збройним Силам України за цю можливість, за те, що вони захищають нашу країну. Усім хлопцям і дівчатам, за те, що ми можемо проводити такий захід. Я думаю, це перший раз в історії одразу три "Золоті м'ячі" зібрались разом. Наша головна ціль – надихнути і змотивувати нашу молодь. Я вірю, що в Україні буде четвертий "Золотий м'яч". Ми усі віримо в це. Тому ще раз хочемо змотивувати нашу молодь для того, щоб вони навіть у такий час вірили і знали, що футбол надає можливість. Слава Україні!

– сказав президент УАФ.

"Скоро буде 50 років, як я отримав "Золотий м’яч", перший для України. Футбол – це гра, в якій важливі характер і наполегливість, а ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що серед наших дітей зростає той, хто принесе Україні четвертий "Золотий м’яч", – розповів Олег Блохін.



Презентація "Золотих м'ячів" у Львові / Фото 24 Каналу, Софії Кулай

Після чого представники ЗМІ мали декілька хвилин, аби поставити свої запитання володарям "Золотих м'ячів". Журналісти занурили легенд футболу у той момент здобуття нагород, а також мова зайшла із за сучасне покоління українського футболу. Також Андрій Шевченко та Ігор Бєланов поділились своїми прогнозами на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер, який відбудеться вже цієї суботи, 31 травня.

Зверніть увагу! Поруч із експозицією футбольні фани змогли придбати спеціально створену для проєкту лінійку товарів: золоті футбольні м’ячі, футболки, пляшки та плакати з підписами трьох володарів найпрестижнішої індивідуальної нагороди. Весь прибуток від продажу унікальних товарів буде спрямований на проведення дитячого турніру "Шкільний мʼяч" від Української асоціації футболу.

Також Андрій Шевченко не став виділяти одного українського футболіста, який у майбутньому може принести нашій країні четвертий "Золотий м'яч". У своєму спілкуванні із пресою пригадав про найближчий візит збірної України з футболу на турнір чотирьох націй "Canadian Shield" у Канаду.

За словами президента УАФ, цей візит за океан матиме дуже важливе значення.

Я чекаю важливого результату від футболістів за національну команду. Ми скоро виїжджаємо у турне в Канаду. Це країна, яка найбільше, мабуть, підтримує Україну. Там дуже велика українська діаспора, тому нам дуже важливо зберігати усі ці зв'язки. Команда готується та хоче продемонструвати гарний футбол. Я, як президент, теж обов'язково їду. Буде робити багато різних активностей. Ми перевозимо музей українського футболу у Канаду. Хочемо показати усім нашу історію. Якраз ці три "Золоті м'ячі" – наша історія. Небагато країн у світі можуть сказати, що у них є три володарі "Золотого м'яча". Ми хочемо, аби наша молодь були вмотивована, не зважаючи на те, що у нас триває війна. Ми повинні йти уперед та зробити усе, аби наша молодь розвивалась,

– заявив Андрій Шевченко.

Зробити пам'ятні фото із "Золотими м'ячами" у Львові можна буде до 1 червня (з 10:00 до 20:00) поруч зі Львівською ратушею. Після чого нагороди вирушать у турне 11-ма українськими містами. Це подарунок для справжніх поціновувачів футболу від ROZETKA, яка святкує своє 20-річчя.

Презентація "Золотих м'ячів" у Львові / Фото Андрія Ющака