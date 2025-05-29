У Львові 29 травня стартувала визначна подія для футболу України. Саме з цього міста розпочалось "турне трьох Золотих м’ячів". Вперше в історії вітчизняні володарі нагороди свої представлять трофеї разом в різних містах України, повідомляє 24 Канал.

До теми Всі учасники Ліги чемпіонів 2025-2026: хто та коли стартуватиме в головному єврокубку

Думка Бєланова

Участь у заході взяли Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Перший виграв нагороду у 1975 році, другий – у 1986-му, тоді як чинний голова УАФ – у 2004-му. Захід організований компанією "ROZETKA", яка святкує своє 20-річчя.

Мета проєкту – надихнути юних українців займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого. Слоган турне: "Наступний Золотий м'яч – твій".

Під час виставки у центрі Львова Ігоря Бєланова спитали про майбутній фінал Ліги чемпіонів. Легенда Динамо розповів, за яку команду вболіватиме у цій грі.

Там дві такі команди непередбачувані. Я буду вболівати за ПСЖ, вони мені трошки більше подобаються. Інтер не так гарно грає, але ж ви бачите… Я взагалі думав, що виграє Барселона. Але ж бачите, як воно відбувається,

– заявив Бєланов.

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Нагадаємо, що ПСЖ посів лише 15 місце в основному етапі ЛЧ, але у плей-оф зумів пройти Брест, Ліверпуль, Астон Віллу та Арсенал. Інтер же був четвертим на етапі ліги. Після цього підопічні Індзагі вибили Феєнорд, Баварію та Барселону.

Фінал Ліги чемпіонів-2025 пройде 31 травня у Мюнхені. В битві за трофей зійдуться французький ПСЖ та італійський Інтер. Початок – о 22:00 за київським часом.